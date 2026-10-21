Tin tức thế giới 21-10: Ông Zelensky muốn đạt thỏa thuận với Nga?; Iran không đưa uranium khỏi lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ảnh chụp tại Oslo, Na Uy ngày 20-10-2026 - Ảnh: AFP

Mỹ đánh giá tích cực cuộc trao đổi với ông Zelensky; Đặc phái viên của ông Trump sắp gặp ông Putin

Chia sẻ với Hãng tin AFP, một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có "cuộc thảo luận rất hiệu quả và mang tính xây dựng" với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Oslo, Na Uy vào ngày 20-10.

Theo quan chức này, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff giờ đây chuẩn bị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva trong ngày 21-10. Jared Kushner, con rể của ông Trump, sẽ tham dự bằng hình thức trực tuyến.

Các cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Washington và Kiev tìm cách hàn gắn rạn nứt sau khi ông Trump công bố đạt thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga và gây sức ép buộc ông Zelensky chấm dứt cuộc chiến.

"Ukraine đã đưa ra những ý tưởng và đề xuất mới, được thảo luận chi tiết" - quan chức trên tiết lộ sau cuộc trao đổi tại Oslo.

Vị này thông tin: "Các bên đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc thống nhất cách tiếp cận phối hợp khi làm việc với Nga và thúc đẩy tiến trình ngoại giao".

Trong khi đó, cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin nhằm "phát huy những tiến triển" đạt được tại cuộc thảo luận ở Oslo, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp ba bên giữa Kiev, Matxcơva và Washington.

"Dù vẫn còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết, các cuộc thảo luận hôm nay cho thấy tinh thần rất tích cực và mang tính xây dựng, sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên cùng quyết tâm chung hướng tới một nền hòa bình toàn diện và bền vững" - quan chức Mỹ bình luận.

Ông Trump nói muốn ông Zelensky đạt thỏa thuận với Nga

Ngày 20-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Tổng thống Zelensky khi thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine đạt thỏa thuận với Nga.

"Chúng tôi muốn ông Zelensky đạt thỏa thuận. Ông ấy có thể làm được điều đó. Ông ấy đã có thể đạt thỏa thuận từ hai năm trước, khi chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn tại Phòng Bầu dục" - ông Trump nói với các phóng viên ngay tại căn phòng này.

Ông Trump cũng cho biết đã đề nghị Tổng thống Putin trả tự do cho Stephen Hubbard, công dân Mỹ bị lực lượng Nga bắt giữ tại Ukraine từ nhiều năm trước. Động thái này là dấu hiệu mới cho thấy ông Trump đang chuyển hướng trở lại gần gũi với Matxcơva, theo AFP.

Báo Mỹ: Ông Musk chỉ đạo hạn chế dịch vụ Starshield tại Ukraine

Sáng sớm 21-10 (giờ Việt Nam), báo Wall Street Journal đưa tin tỉ phú Mỹ Elon Musk đã chỉ đạo hạn chế dịch vụ Starshield tại Ukraine, sau khi ông Musk nói rằng bất kỳ giới hạn nào đối với hệ thống này cuối cùng cũng phải xuất phát từ tổng thống Mỹ.

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên và những người nắm rõ vấn đề cho biết ông Musk đã giới hạn tốc độ kết nối của các thiết bị Ukraine với hệ thống, khiến một số máy bay không người lái (drone) của Kiev không thể hoạt động hiệu quả.

Trong khi đó, hôm 20-10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Lầu Năm Góc không chỉ đạo áp dụng bất kỳ thay đổi nào đối với Starshield.

"Quan điểm của chúng tôi không có gì thay đổi. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ chỉ đạo nào hay làm điều gì tương tự" - ông nói.

Iran bác bỏ việc đưa uranium làm giàu ra khỏi đất nước

Ngày 20-10, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Mohsen Rezaei nói với Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir rằng Iran sẽ không cho phép vật liệu hạt nhân được đưa ra khỏi lãnh thổ nước này, theo Hãng tin AFP.

"Ngay cả một lượng nhỏ vật liệu hạt nhân được làm giàu cũng sẽ không được phép rời khỏi Iran. Những vật liệu này là tài sản quan trọng và nguồn của cải quốc gia của người dân Iran, được dành để sử dụng trong nước" - ông Rezaei nói.

Vị này nhấn mạnh: "Sẽ không có cuộc đàm phán nào diễn ra cho đến khi Mỹ thực hiện các bước xây dựng lòng tin, một quá trình phải bắt đầu bằng việc đáp ứng các điều kiện của Iran".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng bác bỏ khả năng đàm phán trong bối cảnh Mỹ đe dọa, khi tiếp ông Munir. Ông Munir đang có mặt tại Tehran trong khuôn khổ nỗ lực mới nhằm làm trung gian thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ.

Thái Lan xác nhận dấu chân khủng long 120 triệu năm tuổi tại Udon Thani

Một trong những dấu chân mới được phát hiện, được cho là dấu chân khủng long hóa thạch - Ảnh: BANGKOK POST

Ngày 20-10, Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan xác nhận 6 dấu chân hóa thạch được phát hiện tại tỉnh Udon Thani, đông bắc nước này, thuộc về một loài khủng long ăn thịt sống cách đây khoảng 120 triệu năm. Đây là lần đầu tiên dấu chân khủng long được phát hiện tại tỉnh này.

Theo kết quả khảo sát thực địa tại khu vực Phu Phra Bat, huyện Ban Phue, đoàn công tác gồm đại diện Cục Tài nguyên khoáng sản, Công viên Quốc gia Phu Hin Chom That - Phu Phra Bat và Cục Mỹ thuật Thái Lan xác định 6 dấu chân tạo thành một vệt di chuyển của loài khủng long theropod, nhóm khủng long ăn thịt đi bằng hai chân.

Các dấu chân được bảo tồn trong tầng đá sa thạch thuộc địa tầng Phu Phan, có niên đại từ đầu Kỷ Phấn trắng, khoảng 120 triệu năm trước.

Mỗi dấu chân có 3 ngón nhọn, dài khoảng 29cm và rộng 26cm. Dựa trên kích thước này, các nhà nghiên cứu ước tính con khủng long cao khoảng 1,42m tính đến hông và dài khoảng 6,3m, tương đương với loài Siamotyrannus isanensis từng được phát hiện tại Thái Lan.

Tòa án Đức phán quyết Google xâm phạm quyền riêng tư

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một tòa án bang Hessen, miền tây nước Đức, đã ra phán quyết có lợi cho một người đàn ông ở Frankfurt trong vụ kiện Google về việc công bố hình ảnh chụp từ trên không nhà ở và khu đất tư nhân của ông trên Google Maps và Google Earth.

Tòa án cho rằng Google đã xâm phạm quyền riêng tư của người đàn ông và gia đình khi công bố hình ảnh mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, đặc biệt là những khu vực không thể quan sát từ không gian công cộng.

Theo tòa, quyền riêng tư tại nơi ở bao gồm toàn bộ khuôn viên nhà ở, bởi hình ảnh có thể tiết lộ thông tin về thiết kế, quy mô bất động sản, lối sống của chủ sở hữu và những điểm yếu tiềm tàng trong hệ thống an ninh.

Tòa cũng chỉ trích việc Google thu thập hình ảnh mà không thông báo trước cho chủ sở hữu, đồng thời bác bỏ lập luận cho rằng quyền tự do thông tin có thể biện minh cho việc công bố những hình ảnh này. Theo phán quyết, lợi ích cung cấp thông tin cho công chúng không đồng nghĩa với quyền xâm phạm đời sống riêng tư của người dân.

Trước đó, nguyên đơn đã yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh nhà ở và khu đất của mình khỏi dịch vụ Street View của Google và Look Around của Apple. Tuy nhiên, vụ kiện sau đó tập trung vào việc công bố hình ảnh chụp từ trên không trên Google Earth và Google Maps.

Đua thuyền buồm Ảnh chụp từ trên không ngày 20-10-2026 cho thấy làng Route du Rhum khi các thuyền buồm cập cảng Saint-Malo, tây bắc nước Pháp, vài ngày trước khi cuộc đua thuyền buồm Route du Rhum bắt đầu. Điểm xuất phát nằm tại Saint-Malo, trong khi đích đến là Pointe-à-Pitre, thuộc đảo Guadeloupe của Pháp ở hải ngoại - Ảnh: AFP

