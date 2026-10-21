Nga thả công dân Mỹ 'từng chiến đấu cho Ukraine'

Công dân Mỹ Stephen Hubbard tại phiên xét xử ở Tòa án thành phố Matxcơva ngày 7-10-2024 - Ảnh: AP

Theo truyền thông Mỹ, ngày 20-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nêu trường hợp của công dân Mỹ Stephen Hubbard đang bị giam giữ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước chuyến đi của đặc phái viên Steve Witkoff tới Matxcơva, một quan chức Mỹ cho biết chuyến thăm của ông Witkoff dự kiến bao gồm các nỗ lực nhằm tìm cách trả tự do cho công dân Mỹ nói trên.

Theo vị quan chức này, động thái nhằm "thể hiện cam kết nhất quán của chính quyền Tổng thống Trump trong việc đưa các công dân Mỹ trở về nước".

Stephen Hubbard là giáo viên đã nghỉ hưu, người Michigan. Ông đã sống nhiều thập kỷ ở nước ngoài và làm giáo viên tiếng Anh.

Năm 2014, ông chuyển đến thành phố Izyum ở miền Đông Ukraine, nơi các lực lượng Nga kiểm soát khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine năm 2022.

Theo truyền thông nhà nước Nga, các công tố viên Nga cáo buộc Hubbard đã chiến đấu cùng lực lượng Ukraine tại Izyum sau khi ký hợp đồng với mức thù lao khoảng 1.000 USD/tháng.

Tuy nhiên em gái ông, bà Patricia Hubbard Fox, bác bỏ cáo buộc này. Theo Đài CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác định trường hợp của ông Hubbard là bị giam giữ oan sai.

Stephen Hubbard là công dân Mỹ mới nhất được trả tự do sau thời gian bị giam giữ tại Nga. Hồi tháng 8, tù nhân Robert Gilman cũng được trả tự do vì lý do nhân đạo trong bối cảnh xuất hiện lo ngại nghiêm trọng về tình trạng sức khỏe của ông.