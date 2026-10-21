Nga cảnh báo thế giới bước vào thời kỳ nguy hiểm về vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, Mỹ và Nga nắm giữ khoảng 87% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Hiệp ước New START - có hiệu lực từ năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021 - từ lâu được coi là viên đá tảng bảo đảm ổn định chiến lược song phương.

Hiệp ước này giới hạn mỗi bên không vượt quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai, đồng thời áp các hạn chế tương ứng đối với những hệ thống dùng để phóng chúng.

Ngày 5-2, hiệp ước chính thức hết hiệu lực mà không có thỏa thuận thay thế, khép lại hơn nửa thế kỷ Mỹ và Nga duy trì các cơ chế ràng buộc và giám sát lẫn nhau đối với kho vũ khí hạt nhân chiến lược.

Theo Hãng tin RT, sau khi hiệp ước hết hạn, Matxcơva đề xuất hai bên tiếp tục tuân thủ giới hạn số đầu đạn hạt nhân thêm một năm. Tuy nhiên, theo phía Nga, Washington đã không phản hồi đề xuất này.

Phát biểu ngày 20-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi Nga và Mỹ khẩn trương nối lại đàm phán.

"Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, thế giới không còn khuôn khổ pháp lý dựa trên hiệp ước này", ông Peskov nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo tình trạng hiện nay là "cực kỳ nguy hiểm".

Về phía Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump từ lâu đã chủ trương đưa Trung Quốc vào bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới nào.

Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ thúc đẩy đàm phán ba bên với Matxcơva và Bắc Kinh.

Đáng chú ý, ngày 19-10, Tổng thống Trump tiếp tục để ngỏ khả năng thảo luận vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nếu cuộc gặp ba bên diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11 tới.