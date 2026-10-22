Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ trong tháng 11

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp tại Cung điện Konstantinovsky ở thành phố St. Petersburg, Nga ngày 21-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Nga đồng ý đàm phán sau ngày 10-11

Theo Hãng tin AP, chia sẻ với báo chí vào hôm 21-10, ông Yuri Ushakov - cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho biết ông Putin đã đồng ý về nguyên tắc với việc nối lại đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine sau ngày 10-11.

Theo ông Ushakov, các cuộc đàm phán này sẽ tập trung vào việc xây dựng một hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 3 tiếng giữa nhà lãnh đạo Nga và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg hôm 21-10.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông ủng hộ nỗ lực của Washington nhằm nhanh chóng nối lại đàm phán.

"Chương trình nghị sự đã rõ ràng: chấm dứt chiến sự, đưa hòa bình đến gần hơn và theo tôi hiểu, chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc gặp cấp lãnh đạo", ông Zelensky chia sẻ vào tối 21-10.

Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra thận trọng khi cho biết Nga "đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng gặp gỡ theo hình thức này hay hình thức khác", nhưng các cuộc gặp lại bị hủy bỏ.

Hãng tin Reuters cho biết thêm, ông Zelensky ủng hộ việc tổ chức đàm phán ba bên ở cấp các nhà đàm phán trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là không muộn hơn đầu tháng 11.

Đại diện ba nước đã tiến hành ba vòng đàm phán kể từ đầu năm 2026, trong đó hai vòng diễn ra tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) vào tháng 1 và tháng 2. Vòng thứ ba cũng diễn ra ngay trong tháng 2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, đàm phán không đạt được nhiều tiến triển do các bên kiên quyết với lập trường của mình.

Kế hoạch kinh tế hậu chiến và an ninh cho châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ảnh chụp tại Oslo, Na Uy ngày 20-10 - Ảnh: AFP

Các tuyên bố mới cũng cho thấy nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Ông Trump gần đây đã thúc giục Kiev nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình với Matxcơva.

Một ngày trước khi gặp ông Putin, đặc phái viên Witkoff đã gặp ông Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu tại thủ đô Oslo của Na Uy.

Cố vấn Ushakov nhận xét các đề xuất được đưa ra tại cuộc gặp ở Oslo "không mang lại giá trị thực chất trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine". Song sau đó, ông nói rằng dù Matxcơva "chưa hoàn toàn hài lòng", các đề xuất vẫn là một bước đi đúng hướng.

Ngoài ông Ushakov, cuộc gặp tại St. Petersburg còn có sự tham dự trực tiếp của đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, trong khi ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump - tham dự trực tuyến.

Theo một quan chức Mỹ, ông Witkoff và ông Kushner đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine ở cấp chuyên viên. Hai người cũng thảo luận về kế hoạch kinh tế hậu chiến, an ninh châu Âu và kế hoạch cho cuộc gặp sắp tới.

Về phía Nga, ông Ushakov cho biết hai bên đã thảo luận chi tiết về các dự án kinh tế chung quy mô lớn. Một số dự án đã tiến gần đến giai đoạn triển khai.

Ông Putin và ông Witkoff cũng thảo luận về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ vào tháng tới tại hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở Trung Quốc. Ông Ushakov tiết lộ Bắc Kinh hiện đang chuẩn bị cho sự kiện này.