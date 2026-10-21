Tàu chở 40.000 tấn dầu Nga chuẩn bị lên đường đi Mỹ

Tàu chở dầu thô SCF Surgut thuộc sở hữu của Tập đoàn vận tải Sovcomflot (Nga) đi qua eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn báo Vedomosti cho biết Nga sẽ cho xuất bến tàu chở lô dầu diesel đầu tiên sang Mỹ vào ngày 22-10 (giờ địa phương), theo thỏa thuận đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó ngày 9-10, Matxcơva đã dỡ bỏ lệnh tự cấm xuất khẩu dầu diesel, biện pháp được áp dụng để xử lý tình trạng thiếu hụt trong nước do các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu. Quyết định này được đưa ra sau khi Nga thỏa thuận với ông Trump về việc cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 21-10 thông tin con tàu sẽ chở 40.000 tấn nhiên liệu và các thủ tục giấy tờ cho lô hàng đang được hoàn tất. Tuy nhiên ông không tiết lộ tên cảng xuất hàng.

“Tất nhiên sẽ có thêm các chuyến hàng tiếp theo. Lãnh đạo hai nước đã đạt được các thỏa thuận. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của phía Mỹ trong khả năng của mình”, Hãng tin RIA dẫn lời ông Novak.

Ông Trump cho biết Nga sẽ lập tức xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel (tương đương 2,25 triệu thùng), tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn “ngay sau đó”. Để so sánh, hiện nay Mỹ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng dầu diesel mỗi ngày.

Cùng ngày 21-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trong bối cảnh thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel giữa Nga và Mỹ khiến quan hệ giữa Mỹ và Ukraine rạn nứt.

Tại cuộc gặp ở thành phố St. Petersburg (Nga), ông Witkoff cảm ơn ông Putin vì đã dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu. “Đó là một ví dụ cho sự hợp tác giữa chúng ta, tôi muốn cảm ơn ngài vì điều đó”, ông Witkoff phát biểu.

Tổng thống Putin cũng nhắc đến thỏa thuận này và cho biết giá dầu diesel toàn cầu đã giảm từ 5% đến 6% sau khi thỏa thuận được thống nhất. Ông thông tin thêm rằng các tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga sẽ khởi hành trong vòng hai đến ba ngày tới.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho các chuyến giao hàng của một số tàu chở dầu ngay lúc này. Các tàu sẽ nối tiếp nhau ra khơi. Yếu tố tài chính cần phải được đảm bảo”, ông nói, đồng thời nêu rõ Nga cũng có khả năng cung cấp phân bón với số lượng lớn cho thị trường Mỹ.