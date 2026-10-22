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Ông Trump muốn Nga và Ukraine ký thỏa thuận hòa bình tại thượng đỉnh G20?

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Tạp chí The Atlantic tiết lộ Tổng thống Trump có thể gia tăng sức ép buộc Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang được thúc đẩy.

Ông Trump muốn Nga và Ukraine ký thỏa thuận hòa bình tại thượng đỉnh G20? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Tạp chí The Atlantic ngày 20-10 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga trước khi năm 2026 khép lại.

Không dừng lại ở đó, ông chủ Nhà Trắng đang đặt kỳ vọng rất lớn vào hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) vào giữa tháng 12 năm nay.

Dẫn lời các cố vấn cấp cao của ông Trump, The Atlantic tiết lộ ông Trump đang hy vọng sẽ đứng giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để chứng kiến hai nhà lãnh đạo ký kết thỏa thuận hòa bình tại hội nghị này.

Để đạt được mục tiêu đó, ông Trump được cho là sẵn sàng cân nhắc việc dùng sức ép buộc Ukraine chấp nhận thỏa thuận.

“Một trong những nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ hiện ‘đang vô cùng tức giận với Ukraine và muốn ông Zelensky rời đi’” - tạp chí này dẫn lời nguồn tin thân cận ông Trump.

Nhiều người thân cận với ông Trump xem cuộc chiến ở Ukraine là trở ngại đối với các thỏa thuận làm ăn với Nga trong tương lai. Theo The Atlantic, nếu Washington gây sức ép buộc Kiev chấp nhận thỏa thuận hòa bình, điều đó có thể mở đường cho các thỏa thuận kinh doanh giữa Mỹ với Nga trong lĩnh vực dầu diesel, khoáng sản đất hiếm và các nguồn tài nguyên khác.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhiều lần kiên quyết phản đối mọi nhượng bộ về lãnh thổ.

Giữa bối cảnh đó, một quan chức Ukraine (không tiết lộ danh tính) đã chia sẻ sự bất an tột độ của Kiev trước viễn cảnh Washington định đoạt tương lai của cuộc xung đột mà không có sự tham gia của họ.

“Mối lo ngại của chúng tôi là họ đang xem đây như một Hội nghị Yalta mới, nhằm phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng” - một quan chức Ukraine khác nói với The Atlantic.

Các bên liên quan chưa lên tiếng về thông tin trên.

Về diễn biến ngoại giao gần đây, ngày 21-10, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, đã đến Matxcơva và hội đàm với ông Putin. Một ngày trước đó, ông Witkoff đã gặp Tổng thống Zelensky tại thủ đô Oslo (Na Uy).

Cùng ngày 21-10, ông Yuri Ushakov - cố vấn đối ngoại của ông Putin - cho biết nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý về nguyên tắc với việc nối lại đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine từ giữa tháng 11.

Ông Zelensky cũng tuyên bố ủng hộ tổ chức cuộc gặp 3 bên, kêu gọi tổ chức càng sớm càng tốt. Chia sẻ với Đài Fox News mới đây, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi đóng băng chiến tuyến trong cuộc chiến với Nga, nhấn mạnh đây chỉ là bước đi đầu tiên hướng tới chấm dứt xung đột.

Ông Trump muốn Nga và Ukraine ký thỏa thuận hòa bình tại thượng đỉnh G20? - Ảnh 3.Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ trong tháng 11

Sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý 'về nguyên tắc' với việc khởi động đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine sau ngày 10-11.

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    Chủ đề: ông Trump Ukraine Nga G20

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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