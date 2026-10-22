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Ông Zelensky lên truyền hình Mỹ nói về quan hệ với ông Trump và khả năng nhượng lãnh thổ

tác giả
THANH BÌNH
THANH BÌNH
THANH BÌNH

Sau rạn nứt sâu sắc với Tổng thống Trump khiến nhiều người Ukraine lo ngại nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa ngả về phía Nga, Tổng thống Zelensky đã thẳng thắn đề cập đến bất đồng này.

Ông Zelensky lên truyền hình Mỹ nói về ông Trump và khả năng nhượng lãnh thổ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

"Không phải chuyện cá nhân giữa tôi và Tổng thống Trump"

Quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng trong những tuần gần đây, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đạt thỏa thuận mua dầu diesel của Nga, đi ngược lại các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Matxcơva. Sau đó, ông Trump còn miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. 

Trả lời phỏng vấn Đài CNN từ Kiev ngày 22-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện thái độ hòa giải, nói rằng căng thẳng giữa hai bên "không phải chuyện cá nhân".

Ông giải thích việc ông phản đối dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Nga xuất phát từ mục tiêu bảo vệ Ukraine, chứ không phải do bất kỳ bất đồng cá nhân nào với Tổng thống  Trump.

"Thái độ của tôi đối với ông Putin rất rõ ràng. Tôi nghĩ nếu chúng ta dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chúng ta sẽ khiến ông ấy mạnh hơn. Đây không phải chuyện cá nhân giữa tôi và Tổng thống Trump, và tất nhiên tôi phản đối mọi động thái dỡ bỏ trừng phạt" - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky chia sẻ như trên trong bối cảnh các đặc phái viên của ông Trump đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hôm 21-10, Nga thông báo sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg.

Trong khi đó, Tổng thống Trump nói chính quyền của ông đang "tiến gần hơn bao giờ hết" tới việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Zelensky nói Ukraine không chấp nhận nhượng lãnh thổ cho Nga

Chia sẻ trên Đài CNN, ông Zelensky đề cập khả năng đóng băng chiến tuyến hiện tại để "ngừng bắn, chấm dứt đổ máu, ngồi xuống và nói chuyện". Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine không chấp nhận việc nhượng lãnh thổ cho Nga.

"Đất đai của chúng tôi rất quan trọng vì đó là vấn đề liên quan đến con người, chứ không phải chuyện bao nhiêu km. Nhiều người đã hy sinh để bảo vệ vùng đất này, bảo vệ nền độc lập và đất nước của chúng tôi" - ông Zelensky lập luận.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: "Không ai công nhận những vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng tạm thời này là lãnh thổ Nga, và tôi nghĩ Nga hiểu điều đó. Thật đáng tiếc nếu có ai đó không hiểu, nhưng đó là vấn đề của họ".

Tổng thống Zelensky nói rằng ông không tin tưởng vào cam kết hòa bình của ông Putin. Đến nay, Nga vẫn duy trì những yêu cầu tối đa đối với Ukraine, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Chia sẻ trước báo giới hôm 21-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng "cuộc chiến hiện tập trung chủ yếu vào vấn đề điều gì sẽ xảy ra với phần còn lại của vùng Donbass", khu vực miền đông Ukrtaine phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông cho biết "đã có một số ý tưởng sáng tạo được đưa ra nhằm giải quyết bất đồng này".

Về việc hợp tác với các đồng minh, Tổng thống Zelensky nói rằng rằng các đồng minh châu Âu đã cung cấp cho Ukraine một số tên lửa phòng không, nhưng vẫn "không đủ để chúng tôi tự vệ".

Theo ông Zelensky, hiện nay Ukraine chủ yếu cần hai thứ từ các đồng minh: "Không dỡ bỏ trừng phạt đối với ông Putin và cung cấp cho chúng tôi những tên lửa tốt hơn".

- Ảnh 1.NÓNG: Ukraine ra lệnh sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi 2 thành phố lớn

Ngày 22-10, Ukraine ra lệnh sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất tại khu vực Donetsk (miền đông Ukraine) vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

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    Chủ đề: Volodymyr Zelensky Tổng thống Putin Ukraine Chiến sự Nga - Ukraine Donald Trump

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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