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Đức bắt nghi phạm làm gián điệp cho Nga, tiết lộ người này là công dân Ukraine

tác giả
THANH BÌNH
THANH BÌNH
THANH BÌNH

Ngày 22-10, cảnh sát Đức bắt giữ một người đàn ông Ukraine với cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Nga, tập trung thu thập "thông tin liên quan đến quân sự".

Đức bắt nghi phạm làm gián điệp cho Nga, tiết lộ người này là công dân Ukraine - Ảnh 1.

Nghi phạm bị bắt tại huyện Oder-Spree, bang Brandenburg, đông bắc Đức. Trong ảnh là quốc kỳ Đức - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, công dân Ukraine hiện được xác định một phần danh tính là Vadym Y.

Các công tố viên liên bang Đức cho biết người này bị cáo buộc thu thập "thông tin chi tiết về hoạt động sản xuất xe bọc thép, đạn dược và chất nổ, cũng như thông tin về nhân sự và các cơ sở quân sự tại những địa điểm nhằm bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Văn phòng Cảnh sát hình sự liên bang Đức đã bắt giữ người này tại huyện Oder-Spree thuộc bang Brandenburg, dựa trên thông tin do BfV, cơ quan an ninh nội địa Đức, cung cấp.

"Ít nhất từ tháng 7-2025, Vadym Y đã liên lạc với cơ quan tình báo Nga thông qua một bên trung gian" - các công tố viên cho biết.

Họ lưu ý: "Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, người này đã thu thập thông tin liên quan đến quân sự tại Đức cho cơ quan tình báo đó".

Các công tố viên nói rằng nghi phạm thu thập cả thông tin công khai lẫn nhắm đến "những cá nhân trong ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu" để thu thập thêm tin tình báo. Người này được cho là đã lợi dụng các mối quan hệ với những công ty quốc phòng châu Âu để thu thập thông tin, sau đó chuyển cho cơ quan tình báo Nga.

Đức là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiều nhất trong xung đột Nga - Ukraine, đồng thời đã đầu tư khoản tiền kỷ lục để tái thiết quân đội của mình nhằm răn đe Nga.

Berlin nhiều lần cáo buộc Matxcơva tiến hành chiến dịch "chiến tranh hỗn hợp", bao gồm hoạt động gián điệp, phá hoại và các hành vi gây gián đoạn khác. Tuy nhiên Matxcơva đã bác bỏ những cáo buộc này.

Trong tháng 10, ông Martin Jaeger, người đứng đầu Cơ quan Tình báo liên bang Đức (BND), nói với các nghị sĩ rằng "cuộc chiến ngầm" của Nga chống lại Đức và các đồng minh của Berlin đang leo thang hơn nữa, đồng thời "mang tính chất mới và nguy hiểm hơn".

"Đức đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột bạo lực với Nga" - ông phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Giám sát tình báo thuộc Quốc hội Đức.

- Ảnh 1.Ông Zelensky nêu 'bước đầu tiên' để chấm dứt cuộc chiến với Nga

Ngày 21-10, Tổng thống Zelensky kêu gọi đóng băng chiến tuyến trong cuộc chiến với Nga, nhấn mạnh đây chỉ là bước đi đầu tiên hướng tới chấm dứt xung đột.

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THANH BÌNH
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    Chủ đề: gián điệp Đức Chiến sự Nga - Ukraine Ukraine Nga

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