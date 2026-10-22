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NÓNG: Ukraine ra lệnh sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi 2 thành phố lớn

tác giả
THANH BÌNH
THANH BÌNH
THANH BÌNH

Ngày 22-10, Ukraine ra lệnh sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất tại khu vực Donetsk (miền đông Ukraine) vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

NÓNG: Ukraine ra lệnh sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi 2 thành phía phía đông - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ Ukraine dập lửa tại hiện trường một vụ không kích ở Kramatorsk, khu vực Donetsk, miền đông Ukraine ngày 20-10-2026 - Ảnh: AFP/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Nga từ lâu đã tìm cách kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Nga cũng cảnh báo sẽ dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát khu vực này nếu Ukraine không nhượng lại thông qua đàm phán.

Theo Hãng tin AFP, truyền thông Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk đã khiến hàng chục người thiệt mạng kể từ đầu tháng 10.

Trong khi đó quân đội Nga đã tiến đến vị trí cách khu vực ngoại ô hai thành phố chưa đầy 10km.

"Chúng tôi đang mở rộng phạm vi sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em. Lệnh sơ tán hiện áp dụng cho tất cả các khu dân cư thuộc cộng đồng Kramatorsk và Sloviansk" - Thống đốc Donetsk Vadym Filashkin thông báo trên ứng dụng Telegram hôm nay.

Ông chia sẻ: "Tình hình an ninh liên tục xấu đi. Nga tấn công Kramatorsk và Sloviansk mỗi ngày, nhắm vào các khu dân cư, phương tiện giao thông dân sự và những nơi tập trung đông người".

Trước đó cũng trong tháng 10, giới chức Ukraine đã ra lệnh sơ tán trẻ em khỏi một số khu vực trong hai thành phố.

Đài truyền hình Suspilne của Ukraine dẫn lời một quan chức địa phương cho biết tính đến giữa tháng 10, vẫn còn hàng trăm trẻ em ở Kramatorsk và Sloviansk.

Kramatorsk, thành phố có khoảng 150.000 dân trước xung đột, từ lâu đã được sử dụng làm trung tâm tiếp tế cho quân đội Ukraine. Thành phố này nằm trong khu vực được gọi là "vành đai pháo đài", nơi Kiev đang nỗ lực giữ quyền kiểm soát.

Ngày 22-10, cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn "nóng" bất chấp nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Nga tiếp tục giội tên lửa đạn đạo xuống thủ đô Kiev, trong khi Ukraine phóng hàng trăm máy bay không người lái (drone) về hướng Matxcơva trong đêm.

Một ngày trước đó, Nga thông báo sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian vào tháng tới, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán diễn ra vào đầu tháng 11.

NÓNG: Ukraine ra lệnh sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi 2 thành phía phía đông - Ảnh 2.Đức bắt nghi phạm làm gián điệp cho Nga, tiết lộ người này là công dân Ukraine

Ngày 22-10, cảnh sát Đức bắt giữ một người đàn ông Ukraine với cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Nga, tập trung thu thập "thông tin liên quan đến quân sự".

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    Chủ đề: sơ tán Chiến sự Nga - Ukraine Ukraine Nga Donetsk

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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