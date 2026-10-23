Ông Zelensky: Ông Trump đang đổ lỗi cho Ukraine thay vì gây sức ép với Nga

Ông Zelensky trả lời báo chí tại thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 22-10 - Ảnh: AP

Theo báo Kyiv Post ngày 22-10, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình podcast The Diary of a CEO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc của ông Trump rằng các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga là nguyên nhân khiến giá dầu diesel tại Mỹ tăng cao.

"Tôi cho rằng việc ông ấy đổ trách nhiệm cho tôi về các hành động quân sự do Nga gây ra là sai trái và không thể chấp nhận được", ông Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng nguyên nhân chính gây bất ổn trên thị trường năng lượng là tình trạng gián đoạn vận chuyển tại Trung Đông, đặc biệt ở eo biển Hormuz, trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran đã kéo dài tới tháng thứ tám và vẫn chưa tìm được lối thoát.

Ông cáo buộc Tổng thống Trump tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi những vấn đề liên quan đến Iran, đồng thời biến Ukraine và cá nhân ông thành mục tiêu chỉ trích.

Theo ông Zelensky, Kiev đã nhiều lần đề xuất thỏa thuận ngừng tấn công qua lại nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Điều này sẽ giúp Ukraine bảo vệ nguồn cung điện, trong khi Nga vẫn có thể duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Tuy nhiên, ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối đề xuất này, còn ông Trump lại đổ lỗi cho Kiev thay vì gây sức ép với Matxcơva.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Đài Newsmax ngày 15-10, ông Trump gọi việc Ukraine nối lại các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga là "đáng hổ thẹn", đồng thời nhận định ông Zelensky khó đàm phán hơn ông Putin.

Ukraine từng tạm dừng các cuộc tấn công theo đề nghị của Washington, nhưng ông Zelensky khẳng định Kiev không thể tiếp tục kìm chế nếu Nga vẫn tập kích các cơ sở năng lượng của nước này.

Bất đồng càng gia tăng sau khi ông Trump đạt thỏa thuận với ông Putin về việc việc xuất khẩu hàng triệu tấn dầu diesel Nga, động thái bị Kiev chỉ trích là giúp Matxcơva giảm bớt sức ép kinh tế.

Dù khẳng định vẫn duy trì quan hệ tốt với ông Trump, Tổng thống Zelensky cho rằng Washington cần có lập trường cứng rắn hơn với Nga.

Ông kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tên lửa phòng không cho Ukraine nếu không thể đạt được thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng với Matxcơva, nhấn mạnh Kiev sẵn sàng mua số vũ khí này bằng nguồn tài chính từ các đối tác châu Âu.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Nga tiến hành đợt tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào Kiev, ngay sau cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg ngày 21-10.

Theo ông Zelensky, Nga đã phóng 21 tên lửa đạn đạo về phía thủ đô Ukraine trong ba đợt tấn công. Các cuộc tập kích trên toàn quốc khiến 2 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa nhấn mạnh mọi nỗ lực đàm phán phải đi kèm sức ép thực chất đối với Nga, bao gồm tăng cường trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Kiev.