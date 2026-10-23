Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ông Zelensky: Ông Trump đang đổ lỗi cho Ukraine thay vì gây sức ép với Nga

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Tổng thống Zelensky cho rằng thay vì gây sức ép với Nga và giải quyết những bất ổn tại Trung Đông, ông Trump lại đang đổ lỗi cho Kiev về tình trạng giá nhiên liệu tăng cao.

Ông Zelensky: Ông Trump đang đổ lỗi cho Ukraine thay vì gây sức ép với Nga - Ảnh 1.

Ông Zelensky trả lời báo chí tại thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 22-10 - Ảnh: AP

Theo báo Kyiv Post ngày 22-10, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình podcast The Diary of a CEO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc của ông Trump rằng các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga là nguyên nhân khiến giá dầu diesel tại Mỹ tăng cao.

"Tôi cho rằng việc ông ấy đổ trách nhiệm cho tôi về các hành động quân sự do Nga gây ra là sai trái và không thể chấp nhận được", ông Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng nguyên nhân chính gây bất ổn trên thị trường năng lượng là tình trạng gián đoạn vận chuyển tại Trung Đông, đặc biệt ở eo biển Hormuz, trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran đã kéo dài tới tháng thứ tám và vẫn chưa tìm được lối thoát.

Ông cáo buộc Tổng thống Trump tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi những vấn đề liên quan đến Iran, đồng thời biến Ukraine và cá nhân ông thành mục tiêu chỉ trích.

Theo ông Zelensky, Kiev đã nhiều lần đề xuất thỏa thuận ngừng tấn công qua lại nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Điều này sẽ giúp Ukraine bảo vệ nguồn cung điện, trong khi Nga vẫn có thể duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Tuy nhiên, ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối đề xuất này, còn ông Trump lại đổ lỗi cho Kiev thay vì gây sức ép với Matxcơva.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Đài Newsmax ngày 15-10, ông Trump gọi việc Ukraine nối lại các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga là "đáng hổ thẹn", đồng thời nhận định ông Zelensky khó đàm phán hơn ông Putin.

Ukraine từng tạm dừng các cuộc tấn công theo đề nghị của Washington, nhưng ông Zelensky khẳng định Kiev không thể tiếp tục kìm chế nếu Nga vẫn tập kích các cơ sở năng lượng của nước này.

Bất đồng càng gia tăng sau khi ông Trump đạt thỏa thuận với ông Putin về việc việc xuất khẩu hàng triệu tấn dầu diesel Nga, động thái bị Kiev chỉ trích là giúp Matxcơva giảm bớt sức ép kinh tế.

Dù khẳng định vẫn duy trì quan hệ tốt với ông Trump, Tổng thống Zelensky cho rằng Washington cần có lập trường cứng rắn hơn với Nga.

Ông kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tên lửa phòng không cho Ukraine nếu không thể đạt được thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng với Matxcơva, nhấn mạnh Kiev sẵn sàng mua số vũ khí này bằng nguồn tài chính từ các đối tác châu Âu.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Nga tiến hành đợt tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào Kiev, ngay sau cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg ngày 21-10.

Theo ông Zelensky, Nga đã phóng 21 tên lửa đạn đạo về phía thủ đô Ukraine trong ba đợt tấn công. Các cuộc tập kích trên toàn quốc khiến 2 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa nhấn mạnh mọi nỗ lực đàm phán phải đi kèm sức ép thực chất đối với Nga, bao gồm tăng cường trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ông Zelensky: Ông Trump đang đổ lỗi cho Ukraine thay vì gây sức ép với Nga - Ảnh 3.Ông Zelensky lên truyền hình Mỹ nói về quan hệ với ông Trump và khả năng nhượng lãnh thổ

Sau rạn nứt sâu sắc với Tổng thống Trump khiến nhiều người Ukraine lo ngại nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa ngả về phía Nga, Tổng thống Zelensky đã thẳng thắn đề cập đến bất đồng này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HÀ ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Volodymyr Zelensky Tổng thống Mỹ Donald Trump Chiến sự Nga - Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất