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Nga hé lộ kế hoạch đàm phán hòa bình với Ukraine, châu Âu có thể sẽ góp mặt

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Điện Kremlin cho biết Nga, Mỹ, Ukraine dự kiến đàm phán tại Abu Dhabi vào tháng 11 tới, và không loại trừ khả năng châu Âu cũng sẽ tham gia.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 23-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiến hành đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) vào nửa đầu tháng 11.

Tuy nhiên ông Peskov không loại trừ khả năng các nước châu Âu cũng tham gia tiến trình đàm phán này.

"Không thể loại trừ trước bất kỳ khả năng nào. Tuy nhiên cuộc đàm phán mà chúng ta đang đề cập, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào nửa đầu tháng 11, sẽ được tổ chức theo hình thức ba bên", ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó có thông tin cho rằng các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những biện pháp bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời có thể đề cập đến cấu trúc an ninh châu Âu.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, vốn bị đình trệ từ tháng 2 năm nay.

Ngày 21-10, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg, nhằm thảo luận các đề xuất mới về chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Sau cuộc gặp, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Putin về nguyên tắc đã đồng ý nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine trong tháng 11.

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận, chúng tôi nhất trí với điều đó", Tổng thống Putin nói với truyền thông Nga, đồng thời khẳng định Nga và Ukraine "thực chất là một dân tộc".

Trước khi đến Nga, ông Witkoff cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu tại Oslo (Na Uy) để thảo luận về khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.

Phía Ukraine, ông Zelensky bày tỏ ủng hộ đề xuất nối lại đàm phán trong thời gian sớm nhất, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chấm dứt chiến sự và tiến tới tổ chức cuộc gặp ở cấp lãnh đạo.

- Ảnh 3.Tổng thống Putin: Nga và Ukraine có đủ điều kiện để đạt được thỏa thuận lâu dài

Ngày 22-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Matxcơva và Kiev có đủ điều kiện để đạt được thỏa thuận bởi Nga và Ukraine 'thực chất là một dân tộc'.

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    Chủ đề: đàm phán Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Nga - Ukraine

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