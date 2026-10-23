Ông Zelensky: Cả Nga cũng cần Ukraine gia nhập NATO

Dù nhiều lần đề nghị gia nhập NATO, đến nay Ukraine vẫn chưa được liên minh quân sự này chấp thuận kết nạp - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin UNN ngày 23-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra những nhận định về triển vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Kiev, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang được đẩy mạnh.

Ông Zelensky nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập NATO không chỉ phục vụ lợi ích của Kiev và các đối tác phương Tây, mà còn góp phần bảo đảm an ninh cho chính nước Nga.

"Tôi thực sự tin rằng, nói một cách thẳng thắn, ngay cả người Nga cũng cần Ukraine gia nhập NATO. Bởi điều đó sẽ mang lại cho họ sự an toàn lớn hơn so với việc Ukraine đứng ngoài liên minh", ông Zelensky tuyên bố.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, vấn đề gia nhập NATO cần được xem xét trong bối cảnh rộng hơn về an ninh và ổn định khu vực, thay vì chỉ tập trung vào lợi ích riêng của Kiev.

Trong trường hợp Ukraine không thể trở thành thành viên NATO, ông Zelensky cho biết nước này sẵn sàng xem xét những cơ chế bảo đảm an ninh thay thế, với điều kiện các cam kết phải có giá trị pháp lý tương đương tư cách thành viên liên minh.

Cụ thể, Kiev đang thảo luận ba phương án bảo đảm an ninh thời hậu chiến, gồm gia nhập NATO, nhận bảo đảm an ninh trực tiếp từ Mỹ theo mô hình Điều 5 của Hiệp ước NATO, hoặc tham gia cơ chế bảo đảm an ninh của "Liên minh tự nguyện" do châu Âu dẫn dắt, với sự hậu thuẫn của Washington.

Điều 5 quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên NATO sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.

Do đó nếu một quốc gia NATO bị tấn công, các thành viên còn lại có nghĩa vụ hỗ trợ quốc gia đó để khôi phục và duy trì an ninh.

Dù vậy, đến nay chưa có phương án nào được các bên chính thức thống nhất.

Ông Zelensky nhấn mạnh nền tảng của mọi cơ chế bảo đảm an ninh vẫn là một quân đội Ukraine hùng mạnh, cả về quân số lẫn năng lực chiến đấu.

"Chúng tôi đã tính toán mọi thứ, từ nguồn tài chính đến quân số cần thiết, nhằm bảo đảm đất nước có thể sống trong hòa bình", ông cho biết.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, Tổng thống Ukraine tiết lộ ông đang chờ phản hồi từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong một hoặc hai ngày tới, đồng thời dự kiến trao đổi qua điện thoại với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết ông Jared Kushner - con rể ông Trump và hiện tham gia các nỗ lực đàm phán hòa bình về Ukraine - đã thông báo rằng Nga ủng hộ tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga ở cấp nhóm chuyên viên kỹ thuật.