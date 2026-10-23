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Nga - Ukraine tiếp tục trao đổi hàng trăm tù binh và thi hài

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Trong hai ngày 22 và 23-10, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi 540 tù binh và 277 thi thể quân nhân thiệt mạng.

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Các tù binh Nga lên xe sau cuộc trao đổi tù binh tại một địa điểm không được tiết lộ ở Belarus, ngày 23-10 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo Hãng tin AFP, ngày 23-10, Nga và Ukraine xác nhận đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới. Mỗi bên đã trả tự do cho 270 quân nhân bị bắt giữ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong số những người được trao trả có 5 quân nhân từng bị cho là đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào nhà tù ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát hồi năm 2022.

"270 người của chúng ta đã trở về nhà. Đây là một thành tựu rất quan trọng", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chia sẻ hình ảnh những quân nhân vừa được trả tự do, trong đó nhiều người cạo trọc đầu và khoác trên mình quốc kỳ Ukraine.

Phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận đã tiếp nhận 270 quân nhân trong đợt trao đổi.

Trước đó một ngày, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành trao đổi thi thể của 277 quân nhân thiệt mạng trong cuộc xung đột, theo tờ Moscow Times.

Nga - Ukraine tiếp tục trao đổi hàng trăm tù binh và thi hài - Ảnh 1.

Thi thể binh sĩ được hai bên bàn giao tại Belarus ngày 22-10 - Ảnh: MOSCOW TIMES

Nghị sĩ Nga Shamsail Saralie cho biết Matxcơva đã bàn giao 252 thi thể quân nhân Ukraine và tiếp nhận 25 thi thể quân nhân Nga.

Theo truyền thông nhà nước Belarus, cuộc trao đổi diễn ra tại cửa khẩu Novaya Guta thuộc lãnh thổ nước này.

Cơ quan Điều phối xử lý tù binh chiến tranh của Ukraine sau đó xác nhận thông tin, đồng thời cảm ơn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) vì hỗ trợ quá trình trao trả thi thể quân nhân.

Hồi đầu tháng 10, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov ước tính hơn 26.000 thi thể và hài cốt đã được đưa về Ukraine thông qua các đợt trao đổi, kể từ khi xung đột bùng phát.

Nga - Ukraine tiếp tục trao đổi hàng trăm tù binh và thi hài - Ảnh 3.Bắt giữ binh sĩ Nga nghi sát hại 5 quân nhân Ukraine

Giới chức Ukraine đã bắt giữ một binh sĩ Nga bị tình nghi sát hại 5 quân nhân Ukraine và 1 dân thường tại tỉnh Kharkov, giữa lúc xuất hiện thông tin nghi phạm là tù binh chiến tranh trốn khỏi nơi giam giữ.

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    Chủ đề: Ukraine trao đổi tù binh Nga

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Nga - Ukraine

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