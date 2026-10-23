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Ukraine nói vẫn mất tín hiệu Starshield dù ông Trump tuyên bố đã khôi phục

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Ukraine cho biết dịch vụ liên lạc quân sự Starshield vẫn gặp sự cố, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tỉ phú Elon Musk đã khôi phục quyền truy cập.

Ukraine nói vẫn mất tín hiệu Starshield dù ông Trump tuyên bố đã khôi phục - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine lắp đặt hệ thống Internet vệ tinh Starlink gần thành phố tiền tuyến Pokrovsk, tỉnh Donetsk, ngày 10-4-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 23-10, Ukraine cho biết nước này vẫn gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc quân sự Starshield, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tỉ phú công nghệ Elon Musk đã khôi phục quyền truy cập.

“Tính đến sáng nay, tình trạng mất tín hiệu vẫn tiếp diễn. Hiện chưa có xác nhận nào cho thấy các hạn chế đã được gỡ bỏ”, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine nói. 

Trước đó vào ngày 22-10, ông Trump tuyên bố Starshield đã “hoạt động trở lại”, sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ông yêu cầu ông Musk khôi phục dịch vụ vốn đóng vai trò sống còn đối với lực lượng vũ trang Kiev.

Đầu tuần này, WSJ cho biết ông Musk đã giới hạn tốc độ kết nối của các thiết bị Ukraine vào hệ thống, khiến một số máy bay không người lái (drone) của nước này trở nên vô dụng.

Trước đó, ông Musk từng khẳng định mọi giới hạn về tốc độ hay việc sử dụng hệ thống Starshield - do Tập đoàn SpaceX của ông vận hành - đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định.

Tuy nhiên, ngày 20-10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Lầu Năm Góc không chỉ đạo bất kỳ thay đổi nào đối với Starshield. Ông Trump cũng khẳng định ông không đưa ra yêu cầu này.

Kiev bắt đầu báo cáo về các hạn chế đối với dịch vụ Starshield - được xem là yếu tố then chốt giúp lực lượng nước này chống trả cuộc tấn công từ Matxcơva - ngay sau khi ông Trump chỉ trích Ukraine và yêu cầu nước này ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ukraine sử dụng Starshield, dịch vụ vệ tinh cấp quân sự thuộc Starlink, để liên lạc trên chiến trường, thực hiện các đòn tập kích tầm trung vào những khu vực do Nga kiểm soát và vận hành các drone đánh chặn. Nước này cũng dùng hệ thống vệ tinh dân sự Starlink, nhưng không phục vụ cho các hoạt động quân sự.

Quan hệ giữa Washington và Kiev lại rơi vào căng thẳng sau khi ông Trump kêu gọi thay thế Tổng thống Volodymyr Zelensky, do nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích thỏa thuận của Mỹ về việc miễn trừ một số lệnh trừng phạt, nhằm cho phép thêm dầu diesel của Nga tham gia thị trường toàn cầu.

Ukraine vẫn mất tín hiệu Starshield dù ông Trump tuyên bố đã khôi phục - Ảnh 3.Ông Zelensky: Cả Nga cũng cần Ukraine gia nhập NATO

Tổng thống Zelensky cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ giúp cả Nga an toàn hơn, đồng thời tiết lộ Kiev đang thảo luận ba phương án bảo đảm an ninh thời hậu chiến.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Starlink Ukraine Volodymyr Zelensky

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