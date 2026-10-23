Tin tức thế giới 23-10: Ông Trump báo Starlink đã khôi phục ở Ukraine; Động đất 7 độ ở Tây Tạng

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 21-10 - Ảnh: AFP

Ông Trump: Chiến sự Iran có thể khiến Mỹ phải ‘trả giá’ trước bầu cử giữa kỳ

Ngày 22-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận việc tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ tiềm ẩn những rủi ro chính trị, theo đài Fox News.

Phát biểu trước truyền thông, ông chủ Nhà Trắng cho biết một bộ phận người Mỹ sẽ ủng hộ mạnh mẽ quyết định, trong khi những người khác có thể băn khoăn về cái giá phải trả.

“Ở một khía cạnh, họ (cử tri Mỹ) rất thích điều đó vì tôi đang làm những việc mà các tổng thống tiền nhiệm đáng lẽ phải làm.

Nhưng ở khía cạnh khác, có lẽ họ không thích. Sẽ có cái giá phải trả và tôi đã biết điều đó ngay từ khi đưa ra quyết định”, ông nói.

Bất chấp những hệ lụy tiềm tàng, nhà lãnh đạo Mỹ đã bảo vệ quyết định quân sự của mình với lý do “không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

“Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn chí mạng. Và có thể chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công thêm một chút nữa”, ông Trump úp mở về kế hoạch tiếp theo của Mỹ với Tehran.

Lầu Năm Góc và Lockheed đạt thỏa thuận sản xuất 850 tiêm kích F-35

Tiêm kích F-35 của quân Mỹ tập trận tại Hawaii - Ảnh: REUTERS

Ngày 22-10, Lầu Năm Góc và Tập đoàn Lockheed Martin đã công bố thỏa thuận kéo dài 10 năm về việc sản xuất 850 máy bay chiến đấu F-35, nhưng không công bố giá trị của thỏa thuận.

Theo Hãng tin AFP, thỏa thuận nhấn mạnh cam kết lâu dài của Washington đối với dòng máy bay tàng hình công nghệ cao này.

Chủ tịch Lockheed Martin, ông Jim Taiclet, cho biết thỏa thuận này sẽ củng cố hình ảnh của F-35 với vai trò là máy bay chiến đấu tuyến đầu chủ chốt trong nhiều năm tới.

F-35 là dự án hợp tác giữa Mỹ và một số đồng minh, đồng thời là một trong những dòng máy bay quân sự tiên tiến nhất thế giới. Theo Lockheed Martin, hiện có hơn 1.375 chiếc F-35 được triển khai trên khắp thế giới.

Mỹ đã sử dụng F-35 trong chiến dịch quân sự tại Iran vào tháng 2. Dòng máy bay này có ba phiên bản, với giá mỗi chiếc có thể vượt 100 triệu USD.

Ông Trump: Hệ thống Starshield đã được khôi phục tại Ukraine

Ngày 22-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hệ thống liên lạc quân sự Starshield do SpaceX vận hành đã được khôi phục tại Ukraine.

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ đã yêu cầu tỉ phú Elon Musk nối lại dịch vụ này cho lực lượng Ukraine.

“Tôi không muốn bình luận về việc đó. Các bạn biết đấy, dù tôi gọi điện hay người khác gọi điện thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Điều quan trọng là tôi nghĩ ông ấy (Elon Musk) đã khôi phục dịch vụ”, ông Trump nói với truyền thông.

Trước đó, ông Musk cho biết “mọi giới hạn về tốc độ hoặc mức độ sử dụng” của các hệ thống Starshield đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là ông Trump quyết định.

Kiev sử dụng Starshield để phục vụ hoạt động liên lạc trên chiến trường, tiến hành các cuộc tấn công tầm trung nhằm vào những khu vực do Nga kiểm soát và vận hành các drone đánh chặn.

Động đất 7 độ tại Tây Tạng: 16 người chết, 32 người bị thương

Lực lượng cứu hộ được triển khai tại khu vực Nagqu, Tây Tạng sau động đất - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tân Hoa xã ngày 23-10 đưa tin một trận động đất mạnh 7 độ đã xảy ra tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Tính đến 2h25 sáng (giờ địa phương), hơn 300 ngôi nhà đã bị sập sau động đất. Trong số 32 người bị thương có 11 người bị thương trong tình trạng nghiêm trọng và 21 người bị thương nhẹ.

Tâm chấn của trận động đất có độ sâu 10km, nằm tại một huyện miền núi cao, thưa dân thuộc thành phố Nagqu, phía bắc Tây Tạng, cách thủ phủ Lhasa khoảng 400km.

Hiện các đội cứu hỏa và cứu hộ địa phương đã được huy động đến khu vực bị ảnh hưởng. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ tháng 1-2024.

Ai Cập kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột Saudi Arabia - Houthi

Ngày 22-10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi các bên tìm kiếm mọi hướng đi nhằm đạt được giải pháp chính trị cho xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Abdelatty tái khẳng định sự đoàn kết của Ai Cập với Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm giải pháp bảo đảm rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mới bị chiếm đóng gần đây.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các mục tiêu dân sự tại Saudi Arabia, gọi đây là những hành động “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông Guterres cảnh báo các cuộc tấn công đang làm gia tăng căng thẳng khu vực, gây đau khổ cho dân thường, trong khi hàng trăm nghìn người tại Yemen phải rời bỏ nhà cửa và nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng.

Tôn vinh phụ nữ Các tín đồ đạo Hindu bế những bé gái hóa thân thành nữ thần Durga của đạo Hindu tại lễ hội Durga Puja diễn ra ở Kolkata, Ấn Độ tuần này. Truyền thống này nhằm tôn vinh phẩm giá, giá trị và sự thiêng liêng của người phụ nữ - Ảnh: AFP