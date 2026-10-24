Ông Trump muốn 'được ghi nhận' vì dòng chảy dầu ở eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Ngày 23-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến với Iran, nhưng cũng đặt câu hỏi liệu Washington nên tìm kiếm một sự kết thúc chóng vánh hay để cuộc xung đột dần dần hạ nhiệt.

"Chúng ta có thể kết thúc nó rất nhanh. Vấn đề là chúng ta muốn chấm dứt hoàn toàn hay cứ để nó tự lụi tàn?" - Hãng Reuters dẫn lời ông Trump.

Trao đổi với báo giới, ông Trump khẳng định dầu mỏ hiện vẫn đang được lưu thông qua eo biển Hormuz.

"Chúng ta đang đạt được mọi thứ mình muốn" - ông nhấn mạnh.

Theo Kênh Al Jazeera, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này “hoàn toàn thuộc về chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ quyền kiểm soát”.

Ông Trump ca ngợi Hải quân Mỹ đã làm “rất tốt” trong việc hỗ trợ bảo đảm hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Dẫn một báo cáo gần đây của tờ Wall Street Journal, nhà lãnh đạo Mỹ nói lượng dầu được vận chuyển qua eo biển hiện nay còn nhiều hơn trước khi chiến sự nổ ra.

“Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được ghi nhận” - ông Trump nói.

Cùng ngày, Thị trưởng Tehran Alireza Zakani cho biết Iran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington thực hiện các cam kết theo Bản ghi nhớ Islamabad, được ký ngày 17-6.

“Chiến lược của giới lãnh đạo là chừng nào Mỹ chưa thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ, con đường đàm phán vẫn chưa rộng mở” - ông Zakani tuyên bố.

Theo Thị trưởng Tehran, Mỹ trước hết phải thực hiện những nội dung đã thống nhất. Ông cho rằng Washington có thói quen đối đầu với Iran, đưa ra các cam kết nhưng không thực hiện.

Bản ghi nhớ Islamabad được ký kết sau các cuộc đàm phán tại Pakistan hồi tháng 6, khi đó tạo hy vọng về khả năng chấm dứt chiến tranh lâu dài.

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ phía Iran cho thấy việc nối lại đối thoại vẫn phụ thuộc vào cách hai bên thực hiện những cam kết đã thống nhất.