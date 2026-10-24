Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng lên: Ông Obama, bà Harris xuất trận vì phe Dân chủ

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (bên trái) và cựu Phó tổng thống Kamala Harris - Ảnh: REUTERS/AP

Theo trang The Hill, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có hai chuyến công du đến khu vực Trung Tây vào ngày 24-10 (giờ địa phương), cụ thể là TP Cleveland (bang Ohio) và TP Detroit (bang Michigan) nhằm tạo đà bứt phá cho Đảng Dân chủ tại hai bang chiến địa này.

Đầu tiên, ông Obama sẽ đến Ohio để tham gia cuộc vận động tranh cử cùng cựu thượng nghị sĩ Sherrod Brown (Đảng Dân chủ, bang Ohio), người đang bám đuổi quyết liệt với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Jon Husted để giành ghế thượng nghị sĩ đại diện cho bang này.

Theo tổ chức khảo sát Decision Desk HQ (DDHQ), ông Brown có 51% cơ hội đánh bại ông Husted. Đây được dự báo là một trong những cuộc đua sít sao nhất trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay.

Sau sự kiện tại Cleveland, cựu Tổng thống Obama sẽ di chuyển lên phía bắc đến Detroit để vận động tranh cử cùng ứng cử viên Thượng viện Đảng Dân chủ bang Michigan Abdul El-Sayed.

Ông El-Sayed hiện đang đối đầu với cựu hạ nghị sĩ Mike Rogers (Đảng Cộng hòa, bang Michigan). Dữ liệu từ DDHQ cho thấy ông El-Sayed đang duy trì thế dẫn trước ổn định so với ông Rogers, với tỉ lệ lần lượt là 68% và 32%.

Cựu Phó tổng thống Kamala Harris cũng sẽ xuống đường vận động tranh cử vào ngày 24-10 (giờ địa phương), hội kiến ứng cử viên Thượng viện Đảng Dân chủ Chris Pappas tại TP Portsmouth (bang New Hampshire).

Ông Pappas đang đối đầu với đối thủ Đảng Cộng hòa John Sununu.

Phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tăng tốc chiến dịch vận động giữa kỳ.

Ông sẽ tổ chức một cuộc mít tinh vào lúc 19h ngày 24-10 (giờ địa phương, tức sáng 25-10 theo giờ VN) tại TP Perry (bang Georgia) nhằm tạo lợi thế cho hạ nghị sĩ Mike Collins.

Ông Collins hiện là ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng hòa, đang thách thức thượng nghị sĩ đương nhiệm Jon Ossoff của Đảng Dân chủ.

Trong tuần tới, Tổng thống Mỹ cũng sẽ tổ chức các cuộc vận động tranh cử tại TP Port Huron (bang Michigan), TP Corinth (bang Mississippi), cùng hai TP Lubbock và Waco (bang Texas).

Người đứng đầu Nhà Trắng đã liên tục tổ chức các cuộc vận động tranh cử suốt tuần qua tại các bang Iowa, Kansas, Florida và nhiều địa phương khác.