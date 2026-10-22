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Ông Trump chi hơn 277 triệu USD cứu nguy Đảng Cộng hòa trước bầu cử

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Ông Trump đang đẩy mạnh chi tiêu quảng cáo nhằm hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa tại những cuộc đua then chốt trước thềm bầu cử giữa kỳ 3-11.

Ông Trump chi hơn 277 triệu USD cứu nguy Đảng Cộng hòa trước bầu cử - Ảnh 1.

Ông Trump đến dự cuộc vận động tranh cử ở bang South Carolina ngày 21-10 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters ngày 22-10, trong sáu tuần cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11, Tổng thống Donald Trump đã chi hơn 277 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo trên truyền hình và qua thư nhằm hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa đang gặp khó khăn.

Dựa trên dữ liệu của Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ (FEC), siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) MAGA Inc của ông Trump đã chi hơn 300 triệu USD cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tính đến nay.

Phần lớn nguồn tiền được rót trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức vận động chính trị khác vào ba cuộc đua Thượng viện tại Texas, Michigan và Ohio - nơi các ứng viên Cộng hòa đang cạnh tranh quyết liệt và bị đối thủ Dân chủ dẫn trước trong phần lớn cuộc thăm dò.

Cụ thể, các tổ chức này đã chi hơn 36 triệu USD hỗ trợ ông Ken Paxton tại Texas, 30,1 triệu USD cho ông Mike Rogers tại Michigan và hơn 28 triệu USD ủng hộ ông Jon Husted tại Ohio.

Theo hồ sơ tài chính, MAGA Inc đã chuyển 225 triệu USD trong đợt chi tiêu gần đây thông qua hai siêu PAC khác là No Going Back và Safety & Affordability.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố có kế hoạch chi tổng cộng 400 - 500 triệu USD trước ngày bầu cử, hiện chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa.

Động thái này diễn ra khi Đảng Cộng hòa đang đối mặt nguy cơ mất thế đa số tại Thượng viện, nơi đảng này hiện nắm 53 ghế so với 47 ghế của Đảng Dân chủ.

Để giành quyền kiểm soát Thượng viện, phe Dân chủ cần giành thêm ít nhất bốn ghế trong cuộc bầu cử tháng 11.

Điều này là có khả năng khi tỉ lệ ủng hộ ông Trump đang xuống mức thấp kỷ lục vì giá nhiên liệu tăng vọt, các chiến dịch truy quét người nhập cư của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và cuộc chiến tại Iran.

Theo dự báo mới nhất của chuyên gia bầu cử Nate Silver, Đảng Dân chủ có hơn 77% khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện và hơn 94% khả năng kiểm soát Hạ viện.

Trong khi đó, MAGA Inc tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà tài trợ lớn. Tỉ phú Elon Musk cũng tham gia rót tiền hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa tại Texas.

Tính đến tuần trước, MAGA Inc vẫn còn 164 triệu USD tiền mặt, sau khi huy động khoảng 450 triệu USD trong chu kỳ bầu cử hiện tại.

Ông Trump chi hơn 277 triệu USD cứu nguy Đảng Cộng hòa trước bầu cử - Ảnh 3.Bầu cử giữa kỳ Mỹ: 366 triệu USD của ông Elon Musk có giúp phe Cộng hòa chiến thắng?

Tỉ phú Elon Musk đã chi khoảng 366 triệu USD cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 tại Mỹ, trở thành nhà tài trợ chính trị cá nhân lớn nhất trong cuộc đua năm nay.

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    Chủ đề: Bầu cử giữa kỳ Đảng Cộng hòa Tổng thống Mỹ Donald Trump

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

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