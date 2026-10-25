Tin tức thế giới 25-10: Ông Trump đi bỏ phiếu sớm; Ông Obama chỉ trích ông Trump nặng nề

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại West Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 24-10-2026 - Ảnh: AFP

Ông Trump đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Theo Hãng tin AFP, ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bỏ phiếu sớm tại bang Florida, quê nhà của ông, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, khi Đảng Cộng hòa của ông đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bỏ phiếu trước khi vị tổng thống xuất hiện tại một cuộc vận động ở bang Georgia, miền nam nước Mỹ.

Ông Trump cho biết mình đã bỏ phiếu theo đảng, tức chỉ bầu cho các ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa.

Khi được phóng viên hỏi về tham nhũng, vấn đề được xem là mối quan tâm lớn của cử tri, ông Trump nói rằng tình trạng này xảy ra tại các khu vực bầu cử và thành phố do Đảng Dân chủ kiểm soát. "Các vị nên nhìn vào tình trạng tham nhũng thực sự. Đó là tham nhũng của Đảng Dân chủ" - ông nói.

Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện và thậm chí cả Thượng viện.

Nếu điều đó xảy ra, vị tổng thống 80 tuổi sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Ông Trump hoặc các cộng sự cũng có thể phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ do Đảng Dân chủ thúc đẩy.

Ông Obama đi vận động cho Đảng Dân chủ, chỉ trích ông Trump

Ngày 24-10, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào ông Trump tại một cuộc vận động ở bang Ohio, nhằm ủng hộ các ứng viên Đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, theo Hãng tin AFP.

"Sau hai năm hỗn loạn, tàn nhẫn, tham nhũng và bất tài ở mức độ chưa từng thấy trong thời kỳ hiện đại, các bạn giờ đây có cơ hội lên tiếng rằng: 'Đủ rồi!'. Chúng ta đang bỏ phiếu để tạo ra sự thay đổi ngay tại Ohio" - ông Obama phát biểu tại thành phố Cleveland.

Ông Obama, 65 tuổi, đổ lỗi cho chính quyền ông Trump khiến chi phí sinh hoạt tăng cao, một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt.

"Vị tổng thống đương nhiệm đã chọn đưa ra một loạt quyết định sai lầm. Quan trọng nhất là ông ấy quyết định phát động một cuộc chiến không cần thiết mà chẳng ai yêu cầu" - ông Obama lập luận.

Cựu tổng thống Mỹ cũng kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu càng sớm càng tốt. Ông đang tìm cách tận dụng sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ các ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 3-11.

Tại Ohio, cựu Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Sherrod Brown sẽ tìm cách trở lại chính trường khi đối đầu với đương kim Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jon Husted. Trong khi đó, cuộc đua vào ghế thống đốc bang sẽ là màn cạnh tranh giữa ứng viên Dân chủ Amy Acton và ứng viên Cộng hòa Vivek Ramaswamy, người từng tranh cử tổng thống năm 2024.

Hàng ngàn người biểu tình ở Tel Aviv phản đối ông Netanyahu trước bầu cử Quốc hội

Ngày 24-10, hàng ngàn người đã tập trung tại thành phố Tel Aviv để tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu, chỉ ba ngày trước cuộc tổng tuyển cử được xem là cuộc trưng cầu ý dân về ông Netanyahu, theo Hãng tin AFP.

Cuộc biểu tình do Hội đồng Ngày 7-10 tổ chức. Đây là nhóm được thành lập bởi gia đình các nạn nhân thiệt mạng và những người bị Hamas bắt làm con tin trong cuộc tấn công ngày 7-10-2023. Nhóm này yêu cầu làm rõ trách nhiệm về những sai sót khiến Israel không ngăn chặn được cuộc tấn công của Hamas, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza.

Người biểu tình tập trung tại quảng trường Con tin ở Tel Aviv, Israel ngày 24-10-2026 - Ảnh: AFP

Theo truyền thông Israel, lãnh đạo của bốn đảng đối lập lớn nhất đều tham gia cuộc biểu tình. Trong đó có ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel. Ông đang bám đuổi sát nút ông Netanyahu và được đám đông nhiệt liệt chào đón.

"Ba ngày trước cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện cao điểm, đánh dấu ba năm đấu tranh nhằm làm sáng tỏ sự thật, yêu cầu quy trách nhiệm và thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước" - Hội đồng Ngày 7-10 viết trên mạng xã hội X.

Sân bay quốc tế ở thủ đô Saudi Arabia hoạt động trở lại

Ngày 24-10, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia thông báo sẽ nối lại các chuyến bay vào ngày hôm sau, sau hai tuần đóng cửa do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Lực lượng này vẫn liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

"Xin lưu ý, kể từ ngày 25-10-2026, nhà ga số 1 sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa, còn nhà ga số 2 phục vụ các chuyến bay quốc tế do các hãng hàng không quốc gia khai thác tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh" - sân bay thông báo trên nền tảng X.

Cũng trong ngày 24-10, Houthi phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào Mecca và Medina, hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo, sau khi giới chức Saudi Arabia thông báo ứng phó với các mảnh vỡ rơi xuống tại những khu vực này sau các vụ đánh chặn.

Pháp bắt gần 1.000 người

Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết cảnh sát đã bắt giữ "gần 1.000 người" trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc hôm 24-10, khi cảnh sát phải đối mặt với "mức độ bạo lực đặc biệt cao" từ các nhóm cực đoan mặc đồ đen.

Ông Nunez nói với các phóng viên rằng các cuộc tuần hành phản đối chi phí sinh hoạt tại nhiều thành phố diễn ra suôn sẻ, nhưng các nhóm cực tả đã ném đồ đạc và bắn pháo hoa về phía cảnh sát nhằm kích động đụng độ.

Vị bộ trưởng đã so sánh số liệu hôm 24-10 với một tuần trước đó, khi đợt biểu tình toàn quốc đầu tiên phản đối chi phí sinh hoạt biến thành bạo lực trên đường phố, hàng trăm cửa hàng bị cướp phá và 2.700 người bị bắt giữ.

Ít nhất 40 người chết trong vụ tấn công ở đông bắc Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ngày 24-10, Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do các tay súng thực hiện tại làng Binnari, bang Taraba, miền đông bắc Nigeria, vào trước đó một ngày.

Trong thông báo ngày 24-10, cảnh sát Nigeria cho hay một nhóm tay súng đã tiến vào làng Binnari và nổ súng. Các đối tượng cũng cướp phá, lấy đi lương thực và hàng hóa tại các cửa hàng trong làng.

Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, cảnh sát ban đầu xác nhận có 10 người thiệt mạng. Tuy nhiên, số người tử vong đã tăng lên ít nhất 40 người sau khi lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm các thi thể trong ngày 24-10.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại miền bắc Nigeria tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh và bảo vệ dân thường.

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