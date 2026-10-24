Bộ Tư pháp Mỹ ra thêm ‘tối hậu thư’ với California trước bầu cử giữa kỳ

Logo Bộ Tư pháp Mỹ - Ảnh: AP

Dẫn lời một người phát ngôn của Văn phòng Công tố viên liên bang tại Los Angeles, tờ New York Times cho biết bức thư ngày 23-10 cảnh báo giới chức địa phương sẽ "đối mặt với sự giám sát gắt gao từ liên bang" nếu không tuân thủ yêu cầu này.

Các bức thư của DOJ đính kèm một danh sách những cá nhân mà giới chức liên bang cho rằng không phải là công dân Mỹ, nhưng có khả năng sẽ nhận được lá phiếu bầu từ chính quyền bang California.

DOJ cho giới chức địa phương 48 giờ "để xác định ai trong danh sách đính kèm là công dân và ai không phải".

"Đối với những người có tình trạng công dân không thể được xác minh, chúng tôi yêu cầu quý vị lập tức chỉ đạo giới chức bầu cử có thẩm quyền cách ly - chứ không hủy bỏ - các lá phiếu bầu qua thư của những cá nhân đó cho đến khi tình trạng công dân của họ được xác định rõ", New York Times trích nội dung thư.

Ông Bill Essayli, Công tố viên liên bang hàng đầu tại khu vực South California, cho biết yêu cầu này là "rất đơn giản".

“California không xác minh tình trạng công dân. Chúng tôi đã làm việc đó thay họ. Chúng tôi đã thu thập danh sách cử tri đã đăng ký và thông báo cho họ những ai mà chúng tôi tin là không phải công dân Mỹ trong danh sách đó” - ông Essayli viết trên mạng xã hội X.

“Cố ý xử lý phiếu bầu của người không phải là công dân là một tội phạm liên bang theo Khoản 18, Mục 611 và 2 của Bộ luật Mỹ. Chúng tôi sẽ buộc các quan chức bầu cử phải chịu trách nhiệm. Không một ai đứng trên pháp luật” - ông này tiếp tục.

Theo trang The Hill, yêu cầu trên được đưa ra chỉ 11 ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump liên tục cảnh báo rằng nhiều người không có quốc tịch Mỹ đã đăng ký tham gia bỏ phiếu.

Tuần trước, chính quyền ông Trump đã kiện bang California sau khi Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu giới chức bầu cử bang này kiểm tra thông tin của 20.000 cử tri, đối chiếu với dữ liệu do Bộ An ninh nội địa cung cấp, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nếu yêu cầu không được thực hiện.

Tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang New Hampshire hôm 18-10, Thống đốc California Gavin Newsom cáo buộc Tổng thống Trump đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tại bang này.

“Ông [Trump] đang cố giành quyền kiểm soát danh sách cử tri của chúng ta. Thật khó tin chuyện này lại xảy ra” - ông Newsom nói.