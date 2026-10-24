Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bộ Tư pháp Mỹ ra thêm ‘tối hậu thư’ với California trước bầu cử giữa kỳ

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) gửi thư đến giới chức bầu cử tại tất cả các hạt ở bang California, yêu cầu xác minh những người bị nghi không có quốc tịch Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ ra thêm ‘tối hậu thư’ với California trước bầu cử giữa kỳ - Ảnh 1.

Logo Bộ Tư pháp Mỹ - Ảnh: AP

Dẫn lời một người phát ngôn của Văn phòng Công tố viên liên bang tại Los Angeles, tờ New York Times cho biết bức thư ngày 23-10 cảnh báo giới chức địa phương sẽ "đối mặt với sự giám sát gắt gao từ liên bang" nếu không tuân thủ yêu cầu này.

Các bức thư của DOJ đính kèm một danh sách những cá nhân mà giới chức liên bang cho rằng không phải là công dân Mỹ, nhưng có khả năng sẽ nhận được lá phiếu bầu từ chính quyền bang California.

DOJ cho giới chức địa phương 48 giờ "để xác định ai trong danh sách đính kèm là công dân và ai không phải".

"Đối với những người có tình trạng công dân không thể được xác minh, chúng tôi yêu cầu quý vị lập tức chỉ đạo giới chức bầu cử có thẩm quyền cách ly - chứ không hủy bỏ - các lá phiếu bầu qua thư của những cá nhân đó cho đến khi tình trạng công dân của họ được xác định rõ", New York Times trích nội dung thư.

Ông Bill Essayli, Công tố viên liên bang hàng đầu tại khu vực South California, cho biết yêu cầu này là "rất đơn giản".

“California không xác minh tình trạng công dân. Chúng tôi đã làm việc đó thay họ. Chúng tôi đã thu thập danh sách cử tri đã đăng ký và thông báo cho họ những ai mà chúng tôi tin là không phải công dân Mỹ trong danh sách đó” - ông Essayli viết trên mạng xã hội X.

“Cố ý xử lý phiếu bầu của người không phải là công dân là một tội phạm liên bang theo Khoản 18, Mục 611 và 2 của Bộ luật Mỹ. Chúng tôi sẽ buộc các quan chức bầu cử phải chịu trách nhiệm. Không một ai đứng trên pháp luật” - ông này tiếp tục.

Theo trang The Hill, yêu cầu trên được đưa ra chỉ 11 ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump liên tục cảnh báo rằng nhiều người không có quốc tịch Mỹ đã đăng ký tham gia bỏ phiếu.

Tuần trước, chính quyền ông Trump đã kiện bang California sau khi Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu giới chức bầu cử bang này kiểm tra thông tin của 20.000 cử tri, đối chiếu với dữ liệu do Bộ An ninh nội địa cung cấp, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nếu yêu cầu không được thực hiện.

Tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang New Hampshire hôm 18-10, Thống đốc California Gavin Newsom cáo buộc Tổng thống Trump đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tại bang này.

“Ông [Trump] đang cố giành quyền kiểm soát danh sách cử tri của chúng ta. Thật khó tin chuyện này lại xảy ra” - ông Newsom nói.

Bộ Tư pháp Mỹ ra thêm ‘tối hậu thư’ với California trước bầu cử giữa kỳ - Ảnh 3.Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng lên: Ông Obama, bà Harris xuất trận vì phe Dân chủ

Phe Dân chủ lên dây cót cho chiến dịch vận động tranh cử chớp nhoáng trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ, với sự góp mặt của hàng loạt gương mặt chính trị đình đám.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
DƯƠNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bầu cử California Mỹ

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất