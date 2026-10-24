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Các sứ quán Mỹ lên ruột vì âm mưu ám sát có thể xảy ra bất cứ lúc nào

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Nhiều báo Mỹ đưa tin tình báo Mỹ phát hiện Iran đang âm mưu ám sát các nhà ngoại giao của chính quyền ông Trump, không chỉ ở Trung Đông mà còn ở một số nước khác.

Cục diện hết sức 'hỗn loạn, lộn xộn' tại các đại sứ quán Mỹ ở Trung Đông - Ảnh 1.

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq) - Ảnh: REUTERS

Theo nhiều nguồn thạo tin của Đài CNN, Mỹ đang gấp rút sơ tán một số nhà ngoại giao và thành viên gia đình khỏi các cơ quan đại diện ở Trung Đông trong bối cảnh nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực đang hiện hữu.

Âm mưu đã tới giai đoạn "chín muồi"

Các đợt rút nhân sự này được mô tả là một vòng lặp đầy bức xúc và hỗn loạn, bởi nhiều người chỉ vừa mới quay lại nhiệm sở sau khi nhận lệnh sơ tán vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc chiến tranh với Iran.

Một bản ghi nhớ đề ngày 23-10 gửi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết tình báo Mỹ đã phát hiện "Iran đang gia tăng đáng kể các nỗ lực nhắm mục tiêu vào nhân sự Mỹ" và các âm mưu “sát hại này đã đạt đến giai đoạn chín muồi", với mục tiêu "không chỉ riêng tại Trung Đông mà còn ở một số quốc gia khác".

Trang tin Axios là nơi đầu tiên đưa tin về bản ghi nhớ này. Không rõ “một số quốc gia khác” được nêu là các nước nào.

"Khi đề cập đến vấn đề nhân sự tại các đại sứ quán, chúng tôi liên tục đánh giá thông tin mới về môi trường an ninh. Mối đe dọa từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và các âm mưu của Iran nhắm vào giới chức Mỹ là cơ sở cho các quyết định điều chỉnh nhân sự tại các đại sứ quán trong khu vực" - CNN dẫn lời một quan chức Mỹ.

"Nói tình hình hỗn loạn vẫn còn là nói nhẹ" - một nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ, đồng thời giải thích khoản hỗ trợ tài chính mà họ được đề nghị cho đến nay không đủ trang trải chi phí di dời toàn bộ gia đình khỏi khu vực.

Những điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng ông có thể nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ, và theo các nguồn tin, Israel đã vận động hành lang nhằm thúc giục những hành động tức thời hơn, song đến nay chưa thành công.

"Có cảm giác như phim Groundhog Day (ý chỉ một tình huống cứ lặp đi lặp lại)" - một nguồn tin của CNN ở thủ đô Amman (Jordan) nhận định về việc một số nhân viên đại sứ quán một lần nữa được yêu cầu rời khỏi khu vực.

Cục diện hết sức 'hỗn loạn, lộn xộn' tại các đại sứ quán Mỹ ở Trung Đông - Ảnh 2.

Tên lửa Iran được trưng bày bên cạnh hình ảnh Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tại Tehran ngày 27-9 - Ảnh: REUTERS

"Hỗn loạn, tồi tệ, lộn xộn”

Liên lạc và phối hợp về các đợt sơ tán từ trụ sở Bộ Ngoại giao đến cán bộ ngoại giao tại thực địa cũng "tồi tệ và lộn xộn" không kém thời kỳ đầu cuộc chiến với Iran, một nguồn tin nắm rõ tình hình cho biết.

Trong những ngày diễn ra các đợt điều chỉnh, các cán bộ ngoại giao bày tỏ lo ngại về việc liệu Bộ Ngoại giao có cung cấp cho gia đình họ "phụ cấp lưu trú" để chuyển về Mỹ hay không, nguồn tin này cho biết, đồng thời lưu ý một số đại sứ quán chưa hề tổ chức các cuộc họp lên kế hoạch hoặc gặp gỡ toàn thể nhân viên như thường lệ trước các cuộc sơ tán.

"Nhiều người biết thông tin này qua tin tức thay vì từ ban lãnh đạo tại nhiệm sở" - nguồn tin này nói thêm.

Về vấn đề này, CNN dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi thấu hiểu khó khăn với các nhân viên ngoại giao và gia đình của họ. Chúng tôi cam kết sử dụng mọi công cụ hiện có để giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi đang liên lạc trực tiếp với các nhân viên bị ảnh hưởng bởi những thay đổi mới nhất này và sẽ có thêm thông tin trong những ngày tới".

Mới đây, trong phát biểu được truyền hình nhà nước Iran phát sóng ngày 24-10, Tổng thống Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ khiến các nỗ lực đạt được một thỏa thuận tạm thời với Iran thất bại, song nhấn mạnh hai bên nên tiếp tục tìm cách đạt được thỏa thuận.

“Chúng tôi đang tiến hành đàm phán thì những kẻ hèn nhát (Mỹ) đã phá hỏng tất cả... Tôi vẫn cho rằng chúng ta nên tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận” - ông Pezeshkian nói.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Pezeshkian.

Cục diện hết sức 'hỗn loạn, lộn xộn' tại loạt sứ quán Mỹ ở Trung Đông - Ảnh 4.Ông Trump muốn 'được ghi nhận' vì dòng chảy dầu ở eo biển Hormuz

Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc phương án kết thúc chiến sự với Iran, đồng thời kỳ vọng "được ghi nhận" vì tình hình vận chuyển dầu ở eo biển Hormuz.

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    Chủ đề: Iran Trung Đông Mỹ

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