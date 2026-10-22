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Ông Macron phê phán những ai phao tin bạo loạn Pháp do nhập cư, nhắc thẳng ông Trump

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Ông Macron phản bác cáo buộc bạo loạn ở Pháp xuất phát từ người nhập cư, đồng thời chỉ trích các lãnh đạo nước ngoài đã tung tin này.

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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lời báo chí trong chuyến thăm Qatar ngày 21-10 - Ảnh: AFP

Theo báo Financial Times, ngày 21-10 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng phản bác nhận định của một số lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng làn sóng bạo loạn vừa qua ở Pháp là do người nhập cư gây ra.

Trả lời báo chí trong chuyến thăm Qatar, ông Macron khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy có thế lực nước ngoài đứng sau việc kích động bạo loạn.

"Tuy nhiên, kể từ đó đã xuất hiện hoạt động thao túng thông tin từ bên ngoài, dẫn tới những bình luận không thể chấp nhận được và ngớ ngẩn của nhiều lãnh đạo nước ngoài", ông Macron khẳng định.

Theo Financial Times, sau đó, ông Macron đã xác nhận ông Trump "nằm trong số (những lãnh đạo) đó".

"Chúng tôi đã thấy những hình ảnh tạo bằng AI về các cảnh tượng chưa từng xảy ra ở Pháp. Có người còn khẳng định chúng tôi bị những đám đông người nhập cư và phần tử Hồi giáo cực đoan xâm chiếm, điều đó hoàn toàn sai sự thật", nhà lãnh đạo Pháp nói.

Tổng thống Pháp cũng chỉ trích những người lấy nước Pháp làm chiêu bài tranh cử, dù ở trong nước hay "ở bên kia bờ Đại Tây Dương".

"Những người này khiến tôi bực mình", ông Macron nói thêm.

Tuyên bố của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ trong hai tuần nữa. Trong đó, ông Trump và Đảng Cộng hòa chịu sức ép phải giữ thế đa số ở lưỡng viện Quốc hội để có hai năm cuối nhiệm kỳ thuận lợi.

Kể từ khi bạo loạn bùng nổ ở Pháp hôm 17-10, tổng thống Mỹ đã liên tục nhắc tới chuyện bạo lực và cướp phá tại nước này.

Tối 18-10, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Nước Pháp đang bốc cháy! Dòng người nhập cư đến từ một thế giới hoàn toàn khác, mang trong lòng sự thù hận, đã khiến đất nước từng vĩ đại ấy tan nát".

Một ngày sau, ông tiếp tục với báo giới: "Ông Emmanuel lẽ ra phải đóng cửa biên giới từ lâu rồi. Tôi đã bảo ông ấy làm vậy".

Ngày 20-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khẳng định trên truyền hình rằng nước Pháp đã "khuất phục trước cuộc xâm lăng của các phần tử Hồi giáo cực đoan".

Thủ tướng Hungary Péter Magyar cũng quy trách nhiệm cho tình trạng nhập cư, đồng thời bảo vệ lập trường cứng rắn của nước mình. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng có quan điểm tương tự.

Theo Financial Times, các vụ bạo loạn cuối tuần qua thuộc hàng nghiêm trọng nhất ở Pháp trong nhiều năm. Cảnh sát Pháp hiện đã bắt giữ hơn 2.000 người nhưng chưa đưa ra bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào giữa bạo loạn với người nhập cư hay các phần tử Hồi giáo cực đoan.

- Ảnh 3.Bạo loạn Pháp tạm lắng nhờ lệnh giới nghiêm

Lệnh giới nghiêm giúp tình hình tại các thành phố lớn của Pháp tạm lắng, nhưng chính phủ vẫn chuẩn bị lực lượng ứng phó làn sóng biểu tình mới ngày 24-10.

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NGỌC ĐỨC
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    Chủ đề: Emmanuel Macron Donald Trump Pháp

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