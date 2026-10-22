Tin tức thế giới 22-10: Ông Trump tin chiến sự ở Ukraine sắp kết thúc; Triều Tiên lắp loa chống Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Ông Trump nói kết thúc của xung đột Nga - Ukraine đang gần hơn bao giờ hết

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21-10 bày tỏ niềm tin xung đột Nga - Ukraine có thể đang tiến gần đến hồi kết hơn bao giờ hết.

"Vài ngày trước, tôi đã nói chuyện với (Tổng thống Nga) Vladimir Putin về việc giải quyết cuộc chiến với Ukraine. Nhân tiện, tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần hơn đến mục tiêu đó, có lẽ là gần hơn bao giờ hết", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo Nga sau khi nước này quyết định trả tự do cho công dân Mỹ bị giam giữ.

Ông Trump từng đưa ra những tuyên bố tương tự về thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Zelensky: Nga ủng hộ gặp, Ukraine hy vọng nối lại đàm phán với Nga và Mỹ ngay vài tuần tới

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev ủng hộ đề xuất của Mỹ về tổ chức cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ ở cấp các nhà đàm phán trong thời gian sớm nhất có thể, tốt nhất là không muộn hơn đầu tháng 11.

Ông cho biết đã trao đổi với các quan chức Mỹ sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg.

"Chúng tôi nhận được phản hồi rằng Nga ủng hộ một cuộc gặp ba bên ở cấp các nhóm đàm phán. Phía Mỹ đề xuất tổ chức cuộc gặp sớm nhất có thể và chúng tôi ủng hộ điều đó.

Phía Ukraine đã liên lạc với các đối tác Mỹ. Họ sẽ làm mọi cách để cuộc gặp diễn ra sớm nhất có thể trong tháng 11. Tôi nghĩ thời hạn muộn nhất là đầu tháng 11", ông Zelensky chia sẻ với báo chí qua WhatsApp khi trên đường trở về Kiev từ Na Uy.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev ủng hộ "mọi đề xuất về ngừng bắn, chấm dứt chiến sự, ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, cũng như các sáng kiến nhân đạo".

Trước đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian, sớm nhất là vào tháng 11.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã gặp ông Putin một ngày sau khi hội đàm với ông Zelensky tại Na Uy, trong bối cảnh Kiev và các đồng minh lo ngại Washington đang dần giảm mức độ ủng hộ Ukraine.

Triều Tiên sắp lắp loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

Bà Kim Yo Jong trong chuyến thị sát việc củng cố công sự ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc hôm 20-10 - Ảnh: YONHAP

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22-10 cho biết bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - tuyên bố nước này sẽ đặt các loa phóng thanh dọc toàn bộ biên giới với Hàn Quốc trong vài ngày tới.

Bà cảnh báo về "tình huống tồi tệ và đau đớn nhất" nếu Seoul tiếp tục có các động thái can thiệp.

Bà Kim đưa ra tuyên bố nêu trên sau khi một cố vấn quốc phòng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cáo buộc Triều Tiên gài mìn khiến binh sĩ Hàn Quốc bị thương, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng không làm gia tăng căng thẳng bằng các chương trình phát thanh qua loa phóng thanh.

"Các biện pháp đối phó mới của chúng tôi sẽ được đặt trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ dọc toàn bộ tuyến biên giới phía nam, còn các loa phóng thanh chống Hàn Quốc sẽ sẵn sàng hoạt động trong vòng vài ngày tới", bà Kim tuyên bố.

Mỹ yêu cầu một số nhà ngoại giao rời Saudi Arabia giữa các cuộc tấn công của Houthi

Hôm 21-10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu một số nhân viên ngoại giao và thân nhân rời Saudi Arabia, đồng thời lên kế hoạch sơ tán thân nhân của nhân viên tại một số cơ quan đại diện khác ở vùng Vịnh, Reuters ngày 21-10 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết lệnh sơ tán chỉ áp dụng với nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu và thân nhân tại Saudi Arabia.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh ngày 21-10 cũng cảnh báo về nguy cơ Houthi tiếp tục tập kích Saudi Arabia, sau các vụ tấn công gây chết người gần đây, trong đó có vụ nhằm vào sân bay Riyadh.

Sự cố lỗ hổng ngôn ngữ lập trình PHP đe dọa Internet toàn cầu

Theo TTXVN, hàng loạt trang web chính phủ tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới đã đồng loạt bị ngắt kết nối mạng Internet (offline) vào ngày 21-10.

Sự cố này diễn ra sau khi các lỗ hổng nghiêm trọng trong một ngôn ngữ lập trình phổ biến được phát hiện, khiến các nhà quản trị mạng phải khẩn trương hành động để bảo vệ hệ thống của họ.

Một ngày trước đó, các nhà phát triển ngôn ngữ lập trình PHP cho biết họ đã xác định được hai lỗ hổng đặc biệt nguy hiểm, đồng thời hối thúc người dùng cập nhật hệ thống ngay khi có bản vá lỗi.

Trước những báo cáo cho thấy tin tặc đã bắt đầu khai thác các lỗ hổng này để xâm nhập hệ thống, các cơ quan chính phủ tại Hà Lan và Phần Lan đã chủ động tạm ngừng kết nối Internet các trang web để phòng ngừa rủi ro.

Công ty an ninh mạng Wiz thuộc sở hữu của Tập đoàn Alphabet ngày 21-10 cho biết họ đã sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP. Đây là "những lỗ hổng nghiêm trọng nhất từng được AI phát hiện".

Wikimedia Foundation, tổ chức vận hành bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia, cùng ngày cho biết đang trong quá trình xử lý các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP.

Sau khi xác nhận tất cả các hệ thống do tổ chức này hỗ trợ cũng như các hệ thống do các tình nguyện viên vận hành có sử dụng PHP đều bị ảnh hưởng, Wikimedia Foundation tạm thời ngừng hoạt động một số hệ thống khác như một biện pháp phòng ngừa rủi ro cho đến khi chúng có thể được cài đặt bản vá lỗi an toàn.

PHP là nền tảng cốt lõi của phần lớn mạng Internet toàn cầu, do đó sự cố này dấy lên lo ngại rằng một số lượng lớn các trang web có thể đứng trước nguy cơ bị tấn công. Giới chức an ninh mạng cho biết tất cả các phiên bản PHP từ PHP 5 trở lên đều có thể bị ảnh hưởng, dù các nhà phát triển PHP vẫn chưa công bố danh sách các phiên bản cụ thể gặp lỗ hổng.

Con đường mùa thu Sắc thu bao phủ tuyến đường du lịch Taihang số 1 tại khu vực Taihang Longquan. Tuyến đường đi qua 6 thành phố ở miền bắc Trung Quốc, có tổng chiều dài hơn 5.000km - Ảnh: VCG