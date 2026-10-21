Tiêm kích Mirage của Pháp rơi, phi công thiệt mạng

Tiêm kích Dassault Mirage 2000D thuộc căn cứ không quân Nancy-Ochey (BA133) của Pháp - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-10, Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận một tiêm kích Mirage 2000D của không quân nước này đã rơi tại tỉnh Meurthe-et-Moselle, vùng đông bắc Pháp, vào lúc 21h tối 20-10 (giờ GMT).

Đại tá Ludovic Humbert, chỉ huy Căn cứ không quân 133 tại Nancy-Ochey, cho biết tiêm kích gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay đêm.

Trên tiêm kích có hai quân nhân, gồm một phi công trẻ đang được huấn luyện và một sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí giàu kinh nghiệm.

"Có vẻ như ít nhất một thành viên phi hành đoàn đã không thể phóng ghế thoát hiểm", Đại tá David Papalardo, người phát ngôn Không quân Pháp, nói với Đài France Info.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm quân nhân mất tích.

Lực lượng an ninh tham gia chiến dịch tìm kiếm tiêm kích Mirage 2000D gặp nạn ngày 21-10 - Ảnh: AFP

Ông Henry Lemoine, đại diện chính quyền địa phương, cho biết một thiết bị bay không người lái đã xác định được vị trí xác chiếc tiêm kích. Lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt tại hiện trường.

Mirage 2000D là dòng tiêm kích hai chỗ ngồi, được Không quân Pháp đưa vào sử dụng từ năm 1993.

Loại tiêm kích này từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự tại Kosovo năm 1999, Libya năm 2011, cũng như Afghanistan, Iraq, Syria và khu vực Sahel ở châu Phi.

Pháp vừa hoàn tất chương trình nâng cấp phi đội Mirage 2000D và dự kiến tiếp tục sử dụng dòng tiêm kích này đến những năm 2030.