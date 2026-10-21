Thót tim khoảnh khắc máy bay chao đảo, đâm xuống đường đông xe tại Mỹ

Khoảnh khắc máy bay lao xuống đường - Ảnh: FOX NEWS

Theo Đài Fox News, camera hành trình đã ghi lại khoảnh khắc "thót tim" khi chiếc máy bay Cessna 177 đâm xuống đường Capitol Expressway ở thành phố San Jose, bang California (Mỹ) ngày 17-10.

Hình ảnh từ video cho thấy chiếc máy bay một động cơ chao đảo rồi va vào cầu vượt phía trên đường. Vụ tai nạn khiến ba người trên khoang bị thương, trong đó có một trẻ em, theo thông báo của Sở Cứu hỏa San Jose (SJFD) công bố trên tài khoản mạng xã hội X. Máy bay không va trúng phương tiện bên dưới và không ghi nhận thêm thương vong nào khác.

“SJFD đã có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay ở khu vực giao giữa đường Capitol Expressway và đường Excalibur Dr.”, cơ quan này cho biết.

Thông báo viết: “Một chiếc máy bay cánh quạt nhỏ đã rơi, không có phương tiện giao thông nào khác bị ảnh hưởng.

Hai người lớn và một trẻ em đã được đưa đi cấp cứu với các chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng. Vui lòng tránh di chuyển qua khu vực này”.

SJFD nêu rõ vụ tai nạn làm “rò rỉ một lượng nhỏ nhiên liệu nhưng đã được xử lý khoanh vùng”. Sự cố cũng gây ùn tắc giao thông, khiến lực lượng chức năng mất khoảng ba tiếng để giải tỏa toàn bộ hiện trường.

Theo kênh Fox2 KTVU, các điều tra viên của SJFD, Cục Hàng không liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và chưa công bố kết luận chính thức.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát San Jose nói với KTVU rằng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy chất kích thích hoặc cồn là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.