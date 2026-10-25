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Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Các nguồn thạo tin cho biết Iran đã chuyển đề xuất mở lại eo biển Hormuz tới Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan.

Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân - Ảnh 1.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran - Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình Al Arabiya, Tehran đã đề xuất với Mỹ về việc mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz để đổi lấy việc Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phía Iran đã gửi đề xuất trên thông qua bên trung gian Pakistan và thông báo rằng nước này “sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán” với Mỹ.

Đại sứ Iran tại Islamabad, ông Reza Amiri Moghadam, đã xác nhận thông tin trên, đồng thời tái khẳng định Tehran vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ theo một thỏa thuận tạm thời mà hai bên đã đạt được hồi tháng 6 do Pakistan làm trung gian, theo Hãng tin AP.

Ông Reza Amiri Moghadam lưu ý Tehran đã sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz, nếu Washington đáp ứng các yêu cầu.

Tuy nhiên, Đại sứ Iran cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này khi kiên quyết duy trì lệnh phong tỏa hải quân các cảng của Iran.

Trước đó vào ngày 24-10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đổ lỗi cho Mỹ về sự đổ vỡ của thỏa thuận tạm thời với Tehran, nhưng nhấn mạnh hai bên nên nỗ lực một lần nữa để hoàn tất thỏa thuận này.

“Chúng tôi đang đàm phán thì những kẻ hèn nhát (người Mỹ) phá hỏng mọi thứ. Tôi vẫn cho rằng chúng tôi nên tiếp tục và hoàn tất thỏa thuận đó”, Đài Al Jazeera dẫn lời nhà lãnh đạo Iran.

Về phía Mỹ, Washington hiện chưa bình luận về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran.

Theo diễn biến mới nhất, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc một đợt tấn công vào Iran “ngay trong ngày mai (25-10)”, nhưng cũng có thể đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông đã xử lý vấn đề Iran “rất tốt”. Ông không chắc liệu Iran có đồng ý thỏa thuận hay không, nhưng Mỹ sẽ chiến thắng “dù bằng cách nào đi nữa”.

Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân - Ảnh 2.Ông Trump muốn 'được ghi nhận' vì dòng chảy dầu ở eo biển Hormuz

Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc phương án kết thúc chiến sự với Iran, đồng thời kỳ vọng "được ghi nhận" vì tình hình vận chuyển dầu ở eo biển Hormuz.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Mỹ eo biển Hormuz Iran

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