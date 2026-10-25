Ông Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay trong "ngày mai", hoặc đạt được một thỏa thuận "lớn và tốt đẹp" với Tehran, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng ông đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Khi được hỏi đã cân nhắc đến mức độ nào về khả năng tiến hành một cuộc tấn công, Tổng thống Trump trả lời các phóng viên:

"Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện điều đó, và có thể là ngay ngày mai. Các bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ nói cho các bạn biết liệu tôi có định làm điều đó hay không?".

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran vẫn có thể tránh được các hành động quân sự tiếp theo bằng cách đạt được thỏa thuận với Mỹ, đồng thời nhận định: "Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng vấn đề là liệu họ có tuân thủ thỏa thuận đó hay không?".

Tổng thống Mỹ lập luận rằng mục tiêu của ông là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai, và một chiến dịch quân sự trước đó của Mỹ có sử dụng máy bay ném bom B-2 vẫn chưa đủ để bảo đảm một kết quả lâu dài.

Ông tuyên bố: "Tôi phải biến điều đó thành vĩnh viễn. Đó là lý do duy nhất khiến tôi làm việc này".

Nhà lãnh đạo Mỹ còn cho biết lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng so với thời điểm trước khi chiến tranh bùng phát, song không đưa ra số liệu cụ thể để chứng minh nhận định này.

Ông Trump cũng không công bố quyết định cuối cùng về các bước đi tiếp theo, mà tiếp tục để ngỏ cả hai khả năng: hành động quân sự hoặc đàm phán.

Ông nói: "Tôi có thể phải kết thúc mọi chuyện, hoặc có thể họ sẽ đạt được một thỏa thuận. Nhưng tôi không chắc. Dù theo cách nào, chúng tôi cũng sẽ giành chiến thắng".

