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Những kịch bản định hình cục diện Quốc hội Mỹ sau bầu cử giữa kỳ

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Các cuộc thăm dò dư luận Mỹ nghiêng về khả năng đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Hạ viện, trong khi cuộc đua tại Thượng viện vẫn quá sít sao để có thể đưa ra dự đoán.

Những kịch bản định hình cục diện Quốc hội Mỹ sau bầu cử giữa kỳ - Ảnh 2.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ (còn được gọi là Điện Capitol) tại thủ đô Washington DC - Ảnh: AFP

Để đảo ngược thế đa số sít sao của Đảng Cộng hòa hiện ở mức 218-214 tại Hạ viện Mỹ, Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế tại Hạ viện.

Tại Thượng viện, Đảng Cộng hòa hiện nắm 53/100 ghế. Phe Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế và giữ nguyên các ghế hiện có để đạt được đa số.

Giới phân tích nhận định ngay cả khi đảng Dân chủ giành chiến thắng ở một hoặc cả hai viện, ông Trump vẫn giữ quyền phủ quyết và thẩm quyền hành pháp rộng lớn, điều sẽ hạn chế khả năng thông qua các đạo luật lớn của đảng Dân chủ.

Kịch bản Dân chủ thắng ở Hạ viện, thất bại ở Thượng viện

Nếu chiếm được đa số từ 5 đến 20 ghế tại Hạ viện, Đảng Dân chủ có thể kiểm soát các ủy ban, triệu tập nhân chứng và điều tra ông Trump cùng chính quyền của ông.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa tại Thượng viện vẫn có thể ngăn chặn phần lớn các ưu tiên lập pháp của phe Dân chủ, trong khi ông Trump vẫn giữ quyền phủ quyết và quyền hành pháp rộng lớn.

Nếu chiếm đa số từ 21 đến 40 ghế tại Hạ viện, phe Dân chủ sẽ có ưu thế lớn hơn trong việc thúc đẩy các dự luật về chăm sóc sức khỏe, quyền phá thai và chi phí sinh hoạt, đồng thời gia tăng sức ép chính trị lên ông Trump.

Dù vậy, những thay đổi chính sách lớn vẫn khó đạt được do vấp phải sự phản đối tại Thượng viện và quyền phủ quyết của tổng thống.

Kịch bản Dân chủ thắng ở Hạ viện, Thượng viện hòa 50-50

Trong kịch bản Thượng viện hòa 50-50, Đảng Cộng hòa vẫn giữ quyền kiểm soát Thượng viện vì Phó tổng thống Mỹ JD Vance sở hữu lá phiếu phá thế cân bằng.

Tuy nhiên, việc giữ thế cân bằng ở Thượng viện có thể khiến Washington rơi vào tình trạng bế tắc, khi một số ít thượng nghị sĩ có quan điểm trung dung sẽ quyết định kết quả của các cuộc đối đầu về tài khóa, tư pháp và chính trị.

Dù vậy, Tổng thống Trump có thể vẫn sẽ giành được sự phê chuẩn của Thượng viện đối với các ứng viên mà ông đề cử nhờ lá phiếu phá thế cân bằng của ông Vance.

Những kịch bản định hình cục diện Quốc hội Mỹ sau bầu cử giữa kỳ - Ảnh 3.

Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại bang Arkansas ngày 19-10 - Ảnh: REUTERS

Kịch bản Dân chủ thắng cả Hạ viện và Thượng viện

Theo Hãng tin Reuters, việc giành được quyền kiểm soát Thượng viện có thể mang lại tác động lớn hơn so với việc chỉ kiểm soát Hạ viện, bởi Thượng viện quyết định việc phê chuẩn các thẩm phán, bổ nhiệm thành viên nội các và phê chuẩn các đề cử đại sứ.

Với phe Dân chủ, phần thưởng lớn nhất nếu chiến thắng là khả năng ngăn chặn ông Trump hiện thực hóa các chính sách trong hai năm tới.

Ngoài ra, nếu giành quyền kiểm soát ở cả Hạ viện và Thượng viện, Đảng Dân chủ có thể nắm quyền lãnh đạo nhiều ủy ban tại cả hai viện. Với đa số quá bán tại Hạ viện, đảng này cũng có thể thông qua các điều khoản và bỏ phiếu luận tội Tổng thống.

Với thế đa số, Đảng Dân chủ có thể nhận được sự kỳ vọng lớn hơn của cử tri về việc đưa ra giải pháp cho các vấn đề kinh tế, thay vì chỉ phản đối ông Trump.

Kịch bản Cộng hòa tiếp tục giữ cả hai viện

Theo các nhà phân tích, đây là kịch bản có ít khả năng xảy ra do nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đang phải bảo vệ những ghế có nguy cơ mất vào tay đối thủ.

Tuy nhiên nếu kịch bản này xảy ra, ông Trump sẽ ít chịu sự kiềm chế từ Quốc hội và tiếp tục thúc đẩy việc phê chuẩn các ứng viên thẩm phán cùng những quyết định bổ nhiệm khác.

Bên cạnh đó, nguy cơ đối đầu lớn về ngân sách, trần nợ công và việc chính phủ đóng cửa cũng sẽ giảm xuống.

Những kịch bản định hình cục diện Quốc hội Mỹ sau bầu cử giữa kỳ - Ảnh 3.Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng lên: Ông Obama, bà Harris xuất trận vì phe Dân chủ

Phe Dân chủ lên dây cót cho chiến dịch vận động tranh cử chớp nhoáng trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ, với sự góp mặt của hàng loạt gương mặt chính trị đình đám.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Đảng Dân chủ Washington Đảng Cộng hoà điện Capitol

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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