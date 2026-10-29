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Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Phe Dân chủ tạo bất ngờ tại loạt thành trì Cộng hòa

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Đảng Dân chủ đang mở rộng đáng kể cục diện cạnh tranh tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Dân chủ bất ngờ mở rộng cơ hội tại các bang Cộng hòa - Ảnh 1.

Các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chọn ứng viên Thượng viện của Đảng Cộng hòa tại bang South Carolina (Mỹ) ngày 25-8 - Ảnh: REUTERS

Theo kết quả khảo sát mới nhất của New York Times/Siena vừa công bố ngày 28-10, Đảng Dân chủ đang đứng trước cơ hội giành thêm ghế Thượng viện tại bang South Carolina và có thể cả Florida. Trong khi đó, hy vọng lật ngược thế cờ của Đảng Cộng hòa tại Minnesota ngày càng mong manh.

Đáng chú ý nhất là South Carolina, nơi ứng viên Dân chủ Annie Andrews và đối thủ Cộng hòa Darline Graham đang bám đuổi sít sao, cùng đạt 48% tỉ lệ ủng hộ.

Đây là kết quả đáng chú ý tại một bang lâu nay nghiêng về Đảng Cộng hòa. Cuộc đua tưởng chừng có lợi cho phe này nay bất ngờ trở nên ngang tài ngang sức, mở ra cơ hội giành ghế cho phe Dân chủ, theo Đài CNN.

Một phần nguyên nhân được cho là những hoài nghi về năng lực của ứng viên, vốn được đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn.

Diễn biến tại South Carolina, cùng những tín hiệu từ Kansas, cho thấy Đảng Dân chủ có thể mở rộng bản đồ cạnh tranh sang những bang vốn ít được kỳ vọng.

Trái ngược với South Carolina, cuộc đua tại Minnesota đang nghiêng rõ rệt về Đảng Dân chủ.

Khảo sát cho thấy Phó thống đốc Peggy Flanagan dẫn trước ứng viên Cộng hòa Michele Tafoya tới 14 điểm phần trăm, với tỉ lệ 54%-40%.

Dù bà Flanagan vẫn đối mặt những hoài nghi về lập trường chính trị thiên tả và khó thu hút cử tri Cộng hòa, lợi thế của Đảng Dân chủ tại Minnesota dường như đủ lớn để bù đắp những điểm yếu này.

Kết quả trên giáng một đòn vào hy vọng giành thêm ghế Thượng viện của phe Cộng hòa tại bang này.

Tại bang Florida, vốn được coi là thành trì của Cộng hòa, cuộc đua cũng xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ashley Moody hiện dẫn trước đối thủ Dân chủ Angie Nixon với tỉ lệ 50%-44%. Khoảng cách 6 điểm cho thấy phe Cộng hòa vẫn chiếm ưu thế, song chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Đáng chú ý hơn là cuộc đua thống đốc bang. Ứng viên Cộng hòa Byron Donalds chỉ dẫn trước đối thủ Dân chủ David Jolly với tỉ lệ 48%-44%, chênh lệch gần bằng biên độ sai số 3,9 điểm của khảo sát.

Nếu để mất ghế thống đốc Florida, Đảng Cộng hòa sẽ phải hứng chịu một thất bại chính trị đáng kể ngay tại bang được xem là địa bàn quan trọng của ông Trump.

Dù các cuộc thăm dò chưa thể dự báo chắc chắn kết quả bỏ phiếu ngày 3-11, những con số mới nhất cho thấy cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ có thể gay cấn hơn dự kiến, khi Đảng Dân chủ bắt đầu thách thức đối thủ ngay trên những địa bàn tưởng chừng khó lay chuyển.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Dân chủ bất ngờ mở rộng cơ hội tại các bang Cộng hòa - Ảnh 3.Những vấn đề nóng chi phối bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Chỉ còn hơn một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11, những lo ngại về kinh tế, cuộc chiến với Iran cùng hàng loạt vấn đề đối nội đang tác động mạnh đến lựa chọn của cử tri.

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    Chủ đề: Bầu cử giữa kỳ Dân chủ Mỹ Cộng hòa

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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