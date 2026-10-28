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Chi phí cho cuộc chiến với Iran của Mỹ đã vượt 47 tỉ USD

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Ước tính mới nhất về chi phí chiến tranh ở Iran cao hơn khoảng 25% so với mức mà Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố hồi tháng 7.

Chi phí chiến tranh Iran của Mỹ vượt 47 tỉ USD - Ảnh 1.

Áp phích với hình ảnh cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran vào ngày 26-10 - Ảnh: AFP

Theo dữ liệu từ Lầu Năm Góc mà Hãng tin Reuters thu thập được, quân đội Mỹ đã chi hơn 47 tỉ USD cho cuộc chiến tại Iran tính đến nay.

Con số này cao hơn khoảng 25% so với con số 37,5 tỉ USD mà Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth đưa ra hồi tháng 7.

Theo ước tính mới nhất, chi phí tác chiến chiếm phần lớn, trong đó cần hơn 29 tỉ USD để thay thế số đạn dược đã sử dụng trong cuộc xung đột. Ngoài ra, hơn 6 tỉ USD sẽ cần được chi để thay thế thiết bị quân sự và bù đắp tổn thất khí tài, bao gồm nhiều máy bay không người lái bị phá hủy.

Bộ Chiến tranh Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin được Reuters đăng tải.

Xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát từ hôm 28-2. Ban đầu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán chiến sự chỉ diễn trong thời gian ngắn.

Mỹ đã phá hủy hệ thống phòng thủ của Iran với các tên lửa chính xác, hiện đại và đắt tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các loại đạn dược rẻ hơn như bom JDAM dẫn đường bằng GPS phóng từ máy bay.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 đã tạo điều kiện để Iran khôi phục các cơ sở lưu trữ ngầm, một số hệ thống phòng thủ, tên lửa và máy bay không người lái.

Sau đó, ông Trump áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran nhằm cắt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, Iran cũng tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên toàn cầu trước xung đột.

Chi phí chiến tranh Iran của Mỹ vượt 47 tỉ USD - Ảnh 2.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, trong ảnh chụp gần bờ biển thành phố Bandar Abbas, Iran ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

Cuộc chiến đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Tại Mỹ, cuộc chiến ở Iran và những hệ lụy với giá xăng dầu đang chi phối lá phiếu của cử tri trước thềm bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 tới.

Sự ủng hộ dành cho các ứng viên Đảng Cộng hòa và tỉ lệ tín nhiệm với Tổng thống Donald Trump đều sụt giảm. Hiện Đảng Cộng hòa chỉ nắm thế đa số mong manh tại cả hai viện Quốc hội.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin giấu tên đưa tin về khả năng Mỹ sẽ nối lại tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Giới chức Mỹ cũng hé lộ Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch nối lại các cuộc giao tranh quy mô lớn với Iran nếu nhận được lệnh.

Chi phí chiến tranh Iran của Mỹ vượt 47 tỉ USD - Ảnh 3.Ông Netanyahu ám chỉ khả năng không kích Iran lần thứ 3

Phát biểu trước những người ủng hộ sau bầu cử Quốc hội ở Israel, ông Netanyahu nói Israel có 'cơ hội đặc biệt' cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump loại bỏ mối đe dọa từ Iran.

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THANH HIỀN
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