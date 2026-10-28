Lãnh tụ tối cao Iran ra chỉ đạo mới, tình trạng sức khỏe được hé lộ

Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tham dự một cuộc họp tại địa điểm không xác định. Ảnh cắt từ video tư liệu không rõ thời điểm quay, được truyền thông Iran công bố ngày 24-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Mehr, ngày 27-10, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã tiếp Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran (SNSC), tại Tehran.

Tại cuộc gặp, ông Mojtaba yêu cầu các quan chức bảo vệ quyền và lợi ích của Iran thông qua việc bảo đảm thực hiện những điều kiện mà Tehran đã công bố, nhằm chấm dứt chiến tranh và tình trạng "không hòa bình, không chiến tranh".

Lãnh tụ tối cao Iran cũng nhấn mạnh vai trò của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao và Ban Thư ký, coi đây là đầu mối quan trọng trong hoạch định chính sách và xử lý các vấn đề chiến lược của đất nước.

Ông chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa bốn lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế và an ninh, đồng thời yêu cầu các quyết định trong từng lĩnh vực phải đi kèm những biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Theo ông Khamenei, việc đưa ra các quyết định đúng đắn và có cơ sở vững chắc đòi hỏi một lộ trình toàn diện, xem xét đầy đủ từng hành động từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.

Cuộc gặp cũng đề cập yêu cầu củng cố đoàn kết dân tộc, tăng cường lòng tin giữa người dân và giới chức, đồng thời phát huy các quy định của Hiến pháp Iran.

Về đối ngoại và an ninh khu vực, các nội dung được thảo luận bao gồm bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua việc quản lý eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường quan hệ song phương với các nước láng giềng trên cơ sở lợi ích lâu dài và cùng có lợi.



Cũng trong ngày 27-10, theo Hãng thông tấn WANA, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định ông Khamenei hiện có sức khỏe tốt, tinh thần vững vàng và nắm rõ tình hình đất nước trong cuộc gặp gần đây.

Ông Ghalibaf cũng cho biết lãnh tụ tối cao Iran đã thể hiện tinh thần lạc quan, đồng thời chú trọng xây dựng các kế hoạch dài hạn nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Những thông tin trên thu hút sự chú ý trong bối cảnh ông Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện công khai kể từ khi được lựa chọn làm lãnh tụ tối cao Iran hồi ngày 8-3.

Trước ông Ghalibaf, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei cũng từng đề cập các cuộc gặp với ông Khamenei. Trong đó, ông Pezeshkian khẳng định lãnh tụ tối cao Iran có sức khỏe tốt.

