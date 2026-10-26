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Mỹ sẵn sàng tấn công Iran trong vòng 96 giờ, chờ quyết định ông Trump

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Quân đội Mỹ được cho là đã sẵn sàng mở chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Iran trong vòng 96 giờ, kể từ khi nhận lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ sẵn sàng tấn công Iran trong vòng 96 giờ, chờ quyết định ông Trump - Ảnh 1.

Kế hoạch tấn công Iran trở lại được cho là chỉ đang chờ sự đồng ý của Tổng thống Trump - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN ngày 26-10 dẫn lời hai quan chức Mỹ, Mỹ hiện đã triển khai đủ lực lượng tại Trung Đông để tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Một quan chức Mỹ nhận định đây sẽ là "một chiến dịch quy mô lớn", vượt xa những đợt tấn công hạn chế trước đây.

Nhiều quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức am hiểu kế hoạch quân sự cho rằng vấn đề hiện nay không còn là liệu ông Trump có ra lệnh tấn công Iran hay không, mà là thời điểm ra quyết định, với nhiều khả năng là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11.

Chuẩn bị phương án tấn công quy mô lớn

Các quan chức Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lầu Năm Góc đang xây dựng danh sách mục tiêu tấn công trên diện rộng, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, địa điểm quân sự và cơ sở hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên chiến dịch có thể gặp nhiều thách thức, do lực lượng Iran hiện đã hiểu rõ hơn chiến thuật của Mỹ, khiến việc phá hủy toàn bộ các mục tiêu trở nên khó khăn hơn.

Dù ông Trump dường như đang nghiêng về phương án phát động một chiến dịch quân sự lớn, các quan chức nhấn mạnh nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong quá khứ, ông từng nhiều lần thay đổi lập trường vào phút chót.

Những đánh giá tình báo gần đây của Mỹ cho thấy Iran và lực lượng Houthi tại Yemen đang xem xét nghiêm túc khả năng Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công.

Nếu bị tấn công trước, Tehran và Houthi nhiều khả năng sẽ lập tức đáp trả bằng cách nhắm vào nhân sự và cơ sở của Mỹ tại Trung Đông, thậm chí mở rộng ra ngoài khu vực.

Mỹ sẵn sàng tấn công Iran trong vòng 96 giờ, chờ quyết định ông Trump - Ảnh 2.

Mô hình tên lửa và quốc kỳ Iran tại quảng trường Imam Hussein ở thủ đô Tehran - Ảnh: REUTERS

Trong bản ghi nhớ ngày 23-10 gửi Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton cảnh báo Iran đã gia tăng đáng kể các nỗ lực nhằm vào nhân sự Mỹ, với một số kế hoạch tấn công đã bước vào giai đoạn chuẩn bị nâng cao.

Trước nguy cơ leo thang căng thẳng, Washington dự kiến tiếp tục rút bớt nhân sự khỏi các cơ quan ngoại giao tại Trung Đông. Hiện Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh (Saudi Arabia) đã nhận lệnh bắt buộc một bộ phận nhân viên rời đi.

Tình hình tại eo biển Hormuz cũng là yếu tố có thể thúc đẩy Washington hành động quân sự. Dù lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này đã tăng, giá dầu vẫn ở mức cao do nguy cơ Iran tấn công.

Một quan chức Mỹ thừa nhận tình trạng hiện nay "không thể kéo dài về lâu dài", đồng thời cho rằng ông Trump có thể lựa chọn giải pháp quân sự nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt đột phá.

Mỹ sẵn sàng tấn công Iran trong vòng 96 giờ, chờ quyết định ông Trump - Ảnh 3.

Các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman - Ảnh: REUTERS

Israel thúc giục Mỹ sớm tấn công Iran

Trong khi Washington cân nhắc các phương án quân sự, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang tích cực thúc đẩy kế hoạch tấn công Iran.

Theo hai quan chức Mỹ và một nguồn tin an ninh Israel, ông Netanyahu từng tìm cách thuyết phục Tổng thống Trump phối hợp tấn công Iran trước các cuộc bầu cử tại Mỹ và Israel, nhưng không được chấp thuận.

"Ông Netanyahu thực sự muốn và đã cố gắng thuyết phục ông Trump cùng tấn công Iran trước cuộc bầu cử, nhưng ông Trump không bật đèn xanh", nguồn tin an ninh Israel tiết lộ.

Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ thông tin trên, gọi đây là "tin giả".

Nguồn tin cũng cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã cảnh báo phía Mỹ rằng một chiến dịch như vậy có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27-10, thậm chí khiến cuộc bỏ phiếu phải hoãn lại.

Theo kênh Channel 12 của Israel, ông Zamir và Thủ tướng Netanyahu đã xảy ra bất đồng nghiêm trọng liên quan đến chỉ thị quân sự nhằm vào Iran. Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã bác bỏ thông tin này.

Mỹ sẵn sàng tấn công Iran trong vòng 96 giờ, chờ quyết định ông Trump - Ảnh 4.

Tấm biển quảng cáo tranh cử có hình ông Netanyahu và Tổng thống Trump tại Tel Aviv ngày 26-10, trước thềm bầu cử Quốc hội Israel - Ảnh: AFP

Các nguồn tin cho biết Israel hiện dường như đã tạm hoãn kế hoạch tấn công đơn phương, đồng thời tăng cường chuẩn bị cho khả năng phối hợp tác chiến với Mỹ, nhiều khả năng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Một phần nguyên nhân là Israel cần sự hỗ trợ của Washington trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, khi kho đạn dược phòng không của nước này đã chịu sức ép lớn trong suốt cuộc chiến.

Trước đó ông Netanyahu công khai tuyên bố đã chỉ đạo quân đội, cơ quan tình báo Mossad và các lực lượng an ninh khác thực hiện mục tiêu lật đổ chính quyền Iran.

"Các kế hoạch đã sẵn sàng và đang chờ ông Trump phê chuẩn. Điều đó có thể diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ", một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với CNN.

Mỹ sẵn sàng tấn công Iran trong vòng 96 giờ, chờ quyết định ông Trump - Ảnh 5.Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố Mỹ không dám đánh nước mình

Ngay sau khi được Quốc hội bỏ phiếu thông qua, tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã tuyên bố Mỹ sẽ không dám đánh nước này, kẻo Trung Đông sẽ phải chịu hậu quả khủng khiếp.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Trung Đông Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump Eo biển Hormuz Israel

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