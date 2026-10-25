Houthi mở loạt không kích vào Saudi Arabia và thành phố đầu não của Chính phủ Yemen

Khói bốc lên sau cuộc giao tranh giữa liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và Houthi tại Taiz, Yemen ngày 21-10 - Ảnh: AFP

Viết trên mạng xã hội, Bộ Giao thông vận tải Yemen đã lên án việc Houthi phóng hai tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế Aden, đồng thời cho biết đây là vụ tấn công thứ tư trong tháng này.

Theo Bộ Giao thông vận tải Yemen, các cuộc tấn công nhằm vào sân bay đã “đe dọa an toàn hàng không dân dụng” và gây ra “những hệ lụy về nhân đạo và kinh tế đối với người dân” phụ thuộc vào sân bay.

Ngoài ra, các đòn tấn công của Houthi cũng đánh trúng trụ sở lực lượng cảnh sát biển và một tòa nhà khác tại Yemen.

Người phát ngôn quân đội Yemen Majed Abdullah al-Nazili cho biết các lực lượng chính phủ đã tiến hành hơn 700 chiến dịch phản công trên khắp Yemen trong 24 giờ qua, vô hiệu hóa 300 tay súng Houthi và phá hủy các phương tiện quân sự.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi đã lên án các cuộc tấn công của Houthi và cho rằng những hành động này thể hiện “sự coi thường trắng trợn đối với tính mạng và an ninh của dân thường”, theo Đài Al Jazeera.

Bên cạnh Yemen, Saudi Arabia tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng đi nhằm vào thủ đô Riyadh.

Trước đó, nước này đã phát đi cảnh báo trong thời gian ngắn, nhằm thông báo cho người dân về nguy cơ tiềm ẩn tại Taif và Yanbu, cũng như thành phố linh thiêng Mecca và thành phố Jeddah lớn thứ hai của vương quốc.

Cùng ngày, kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin các cuộc không kích của Saudi Arabia đã khiến 11 người thiệt mạng tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Kênh Al-Masirah cho biết trong số các cuộc không kích của Saudi Arabia, có một cuộc tấn công vào nhà dân khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Đầu tháng này, Houthi đã cảnh báo các hãng hàng không không sử dụng không phận Saudi Arabia, ngoại trừ không phận phía trên Mecca và Medina, trong bối cảnh lực lượng này gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào đối thủ.