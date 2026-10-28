Ông Netanyahu ám chỉ khả năng không kích Iran lần thứ 3

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước người ủng hộ vào rạng sáng 28-10, sau cuộc bầu cử Quốc hội ở nước này - Ảnh: AFP

Israel phát tín hiệu về khả năng tấn công Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ vào rạng sáng 28-10 tại Jerusalem, sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27-10.

Theo Hãng tin AFP, ông đã kêu gọi thành lập một "chính phủ cánh hữu vững mạnh" và nhấn mạnh "đa số người Do Thái và những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái phải đoàn kết".

Ông cũng liệt kê những thủ lĩnh của đối phương mà Israel đã tiêu diệt theo mệnh lệnh của ông. Đáng chú ý, ông ám chỉ khả năng sẵn sàng cùng Mỹ thực hiện chiến dịch không kích lần thứ ba vào Iran.

"Israel đang có cơ hội đặc biệt, cùng với đối tác là Tổng thống Trump, để loại bỏ vĩnh viễn mối đe dọa sống còn từ Iran", ông Netanyahu nói.

Hôm 26-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, tuyên bố kết quả bầu cử Israel không tạo ra khác biệt đối với Tehran dù bất kể ai lên nắm quyền, cáo buộc chính quyền Israel gây ra bạo lực và chết chóc trong khu vực.

Trong thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết khả năng Mỹ và Israel sẽ nối lại tấn công Iran, sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 tại Mỹ. Tehran tuyên bố đã nắm được kế hoạch và sẵn sàng đáp trả.

Cuộc đua sít sao

Cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27-10 đã kết thúc mà không bên nào giành được đa số ghế.

Các thăm dò sau bầu cử cho thấy phe của Thủ tướng Netanyahu và phe đối lập của cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot đều dự kiến giành khoảng 51 ghế, chưa đạt mức 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Quốc hội Israel. Các đảng đại diện cho người Ả Rập tại Israel được dự báo giành 17-18 ghế, tăng mạnh so với trước.

Kết quả chính thức dự kiến được công bố trong những ngày tới.

Ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo Đảng Yashar và là nhân vật trung tâm của khối các đảng đối lập Do Thái - Ảnh: REUTERS



Giống như ông Netanyahu, ông Gadi Eisenkot cũng cam kết nhanh chóng xúc tiến việc thành lập chính phủ. Ông cho rằng với tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu gần 78%, cao nhất kể từ năm 1999, việc tổ chức bầu cử lần hai sẽ là sai lầm.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại Tel Aviv, ông Eisenkot cảnh báo ông Netanyahu không sử dụng vấn đề an ninh của Israel cho mục đích chính trị.

Ông Eisenkot có nhiều quan điểm tương đồng với ông Netanyahu về an ninh và từng ủng hộ chiến dịch quân sự tại Gaza, sau sự kiện lực lượng Hamas tấn công vào Israel ngày 7-10-2023.

Tuy nhiên, ông cam kết xây dựng môi trường chính trị hòa hợp hơn trong nước, đồng thời kiềm chế các nhóm người định cư cực đoan tại Bờ Tây, khi họ thường xuyên tấn công người Palestine mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

Lãnh đạo người Ả Rập Mansour Abbas tuyên bố sẵn sàng hợp tác với ông Eisenkot. Tuy nhiên, ông Eisenkot từng khẳng định sẽ không thành lập chính phủ cùng các nghị sĩ Ả Rập, trong khi ông Netanyahu cho rằng chính phủ dựa vào phiếu ủng hộ của nhóm này sẽ thiếu tính chính danh.

Các nghị sĩ Ả Rập cũng có thể ủng hộ một chính phủ thiểu số của ông Eisenkot mà không tham gia liên minh. Nếu phương án này thất bại, Israel có thể phải bầu cử lại.