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Ông Netanyahu đăng ảnh AI thành phố Israel bị tấn công hạt nhân

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Hai ngày trước bầu cử, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đăng ảnh AI mô phỏng tình huống thành phố Tel Aviv bị tấn công hạt nhân, khiến phe đối lập phản ứng dữ dội.

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Hình ảnh AI mô phỏng vụ tấn công hạt nhân vào thành phố Tel Aviv được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng trên mạng xã hội X ngày 25-10 - Ảnh: X/BENJAMIN NETANYAHU

Theo tờ Times of Israel, ngày 25-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đăng trên mạng xã hội X một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô phỏng một vụ tấn công hạt nhân vào thành phố Tel Aviv.

Động thái diễn ra chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử Israel, kèm theo lời cảnh báo rằng việc lựa chọn một nhà lãnh đạo khác có thể đẩy người dân nước này vào nguy cơ đối mặt với một "thảm họa Holocaust thứ hai".

Thảm họa Holocaust là cuộc diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II (1939-1945) do phát xít Đức và các nước cùng phe gây ra. Khoảng 6 triệu người, tương đương 2/3 số lượng người Do Thái ở châu Âu, đã bị giết hại trong cuộc thảm sát này.

Ngoài ra trong bài đăng, ông Netanyahu cũng chia sẻ bài viết của nhà hoạt động cánh hữu Yuval Bloomberg, với nội dung cảnh báo Israel đang đối mặt với "mối đe dọa thực sự hiện hữu và rõ ràng".

"Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, mọi vấn đề khác sẽ không còn quan trọng. Tất cả đều trở nên nhỏ bé trước mối đe dọa sống còn từ Iran và trục Shiite", bài viết nêu rõ.

Theo ông Yuval Bloomberg, Israel chỉ còn một khoảng thời gian nhất định để đối phó với Iran khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tại nhiệm. Ông cảnh báo các thế hệ tương lai "sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu bỏ lỡ cơ hội lịch sử này".

Bài đăng của ông Netanyahu lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phe đối lập Israel. Lãnh đạo Đảng Yashar Gadi Eisenkot cáo buộc ông đang "hoảng loạn" và sử dụng chiến thuật gieo rắc nỗi sợ trước bầu cử.

Theo Đài Channel 12 tối 25-10, bài đăng của ông Netanyahu cũng đã khiến các quan chức Nhà Trắng lo ngại. Phía Mỹ được cho là quan ngại hình ảnh và những lời cảnh báo trên có thể khiến Iran tính toán sai lầm, dẫn đến hành động quân sự và làm leo thang xung đột.

Trong một diễn biến khác, ông Netanyahu được cho là đã đề nghị Tổng thống Trump một lần nữa công khai ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của mình.

Theo trang tin Axios, một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề cho biết ông Netanyahu muốn ông Trump trao đổi với các phóng viên Israel để tái khẳng định sự ủng hộ.

- Ảnh 2.Ông Trump tiết lộ lý do ủng hộ Thủ tướng Netanyahu ngay trước thềm bầu cử

Ngày 18-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Israel diễn ra vào ngày 27-10.

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    Chủ đề: bầu cử hạt nhân Benjamin Netanyahu Israel

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