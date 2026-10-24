Ông Netanyahu lo Israel bị Mỹ cắt viện trợ, đối mặt trừng phạt

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong khuôn khổ chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội tại thành phố Netanya ngày 22-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 23-10, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên Channel 10 của Israel trước thềm bầu cử 27-10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu thừa nhận Israel đang chịu sức ép ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ - đồng minh quan trọng nhất của nước này.

"Cần hiểu rằng chúng ta có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả những biện pháp nhắm vào lĩnh vực ngân hàng", ông Netanyahu cảnh báo.

Theo nhà lãnh đạo Israel, nước này cần chuẩn bị một nền kinh tế thay thế có khả năng duy trì hoạt động ngay cả khi bị hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.

Khi được hỏi liệu giải pháp đó có liên quan đến blockchain, công nghệ cho phép lưu trữ và xác thực giao dịch trên mạng lưới phi tập trung mà không cần phụ thuộc vào một cơ quan quản lý trung ương, ông Netanyahu xác nhận: "Đúng vậy. Tôi đã yêu cầu xây dựng kế hoạch này".

Dù không nêu rõ quốc gia nào có thể áp đặt trừng phạt Israel, phát biểu của ông được đưa ra sau khi Anh và một số nước khác áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây.

Những động thái này nhằm phản đối làn sóng tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine, cũng như việc chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu tiếp tục phê duyệt xây dựng các khu định cư.

Đáng chú ý, Thủ tướng Netanyahu cũng bày tỏ lo ngại về tương lai quan hệ với Washington, dù vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông, các gói viện trợ vũ khí trị giá hàng tỉ USD từ Mỹ sẽ không thể kéo dài mãi.

"Điều đó sẽ chấm dứt. Vấn đề chỉ là khi nào", ông Netanyahu nhận định, đồng thời thừa nhận lo ngại trước những thay đổi trong lập trường của Mỹ.

Những năm gần đây, làn sóng chỉ trích Israel tại Mỹ, đặc biệt trong Đảng Dân chủ, ngày càng gia tăng sau chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại Dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas ngày 7-10-2023.

Phát biểu của ông Netanyahu lập tức vấp phải phản ứng từ phe đối lập. Cựu Thủ tướng Yair Lapid cho rằng nhà lãnh đạo Israel đã thừa nhận nguy cơ Mỹ chấm dứt viện trợ an ninh nếu chính phủ hiện tại tái đắc cử.

Ông Lapid cảnh báo các lệnh trừng phạt có thể tàn phá nền kinh tế Israel, khiến giá cả tăng vọt và gây ra những thiệt hại khó khắc phục.