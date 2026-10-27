Ông Trump treo thưởng 1 triệu USD cho người tố giác gian lận bầu cử

Một nữ cử tri đi bỏ phiếu ở bang Virginia hồi năm 2023 - Ảnh: REUTERS

Ngày 26-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về hành vi gian lận bầu cử, với điều kiện thông tin đó dẫn đến việc bắt giữ và kết án người vi phạm, theo Hãng tin Reuters.

"Bất kỳ ai tố giác hành vi gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 sắp tới sẽ được thưởng 1 triệu USD nếu thông tin đó dẫn đến việc bắt giữ và kết án những người thực hiện hành vi gian lận" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên theo báo Guardian, Tổng thống Trump không tiết lộ nguồn kinh phí cũng như cách thức chi trả khoản thưởng này.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Cộng hòa của ông Trump có thể đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Thời gian qua, chính quyền ông Trump tăng cường giám sát bầu cử, trong đó có việc yêu cầu các bang cung cấp dữ liệu cử tri, nhằm củng cố niềm tin của công chúng.

Tuy nhiên những người chỉ trích cho rằng Washington đang can thiệp quá sâu vào thẩm quyền của các bang. Một số quan chức bầu cử cho biết họ đang chuẩn bị ứng phó nguy cơ chính quyền liên bang can thiệp sâu vào cuộc bầu cử giữa kỳ.

Trước đó, hồi năm 2020, Phó thống đốc bang Texas Dan Patrick, một thành viên Đảng Cộng hòa, từng treo thưởng 25.000 USD cho những người cung cấp thông tin về gian lận bầu cử.

"Tôi ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm phát hiện gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống, cũng như cam kết của ông trong việc bảo đảm mọi lá phiếu hợp pháp đều được kiểm đếm, và mọi lá phiếu bất hợp pháp đều bị loại bỏ", ông Patrick khi đó tuyên bố.

