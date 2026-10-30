Ông Putin sẵn sàng khôi phục quan hệ với châu Âu, cảnh báo nguy cơ xung đột

Tổng thống Putin tại điện Kremlin ở Matxcơva ngày 27-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 30-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Matxcơva sẵn sàng cải thiện quan hệ với các nước châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang. Ông đưa ra phát biểu này với báo giới sau khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi ngày 29-10.

"Chúng tôi ủng hộ mọi bước đi, mọi hành động nhằm khôi phục đầy đủ và toàn diện quan hệ với các nước châu Âu", ông Putin nhấn mạnh.

Theo ông, việc khôi phục quan hệ có thể diễn ra trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU) hoặc qua các cuộc tiếp xúc song phương, tùy lựa chọn của phía châu Âu.

Tuy nhiên, ông Putin cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và châu Âu, khi xuất hiện những ý kiến về việc chuẩn bị cho chiến tranh vào năm 2030.

"Chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng không muốn chiến tranh với châu Âu. Nếu có ai muốn điều đó, họ cứ việc chuẩn bị", ông Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phương Tây đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Nga.

"Nếu tình hình đi quá xa, sẽ không có bên nào chiến thắng. Đừng ai quên điều đó", ông nói thêm.

Nhắc lại bài học từ hai cuộc chiến tranh thế giới, ông Putin cho biết Matxcơva luôn ghi nhớ những thảm kịch lịch sử và đang làm mọi điều có thể để ngăn các cuộc chiến tương tự tái diễn trên quy mô toàn cầu.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Putin điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store trong tuần này.

Theo ông Putin, hai nhà lãnh đạo Bắc Âu đã chủ động đề nghị điện đàm và nói rõ ngay từ đầu rằng họ liên lạc với Matxcơva trên cương vị lãnh đạo quốc gia, không đại diện cho EU.

Dù động thái này bị một số nước châu Âu chỉ trích, ông Putin đánh giá đây là quyết định đúng đắn.

Ông cho rằng ở châu Âu vẫn có những người muốn đối thoại mang tính xây dựng với Nga, thay vì tìm cách khiến Nga thất bại về chiến lược.

Về an ninh khu vực, ông Putin cho biết các cuộc điện đàm cũng đề cập vấn đề bảo đảm an toàn hàng hải trên biển Baltic.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Matxcơva ủng hộ việc các bên tuân thủ luật hàng hải quốc tế. Ông cũng cảnh báo nguy cơ biển Baltic rơi vào tình trạng như eo biển Hormuz, nơi hoạt động hàng hải bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát hồi tháng 2.

"Chúng tôi không muốn điều đó, nhưng sẽ đáp trả mọi thách thức", ông Putin nói.