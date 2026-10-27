Lãnh đạo Phần Lan, Na Uy điện đàm với ông Putin về chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc họp tại Điện Kremlin ở Matxcơva, ngày 23-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 27-10, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết ông và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Văn phòng của ông Stubb thông tin nội dung trao đổi liên quan đến các cuộc gặp sắp tới tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất). Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ các nhà đàm phán từ Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức cuộc họp tại thành phố này vào đầu tháng 11.

"Cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn và thực chất. Chúng tôi là những quốc gia láng giềng của Nga. Kết cục của cuộc xung đột này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của chúng tôi cũng như toàn châu Âu. Để chấm dứt xung đột, đối thoại trực tiếp là điều cần thiết", ông Stubb phát biểu trong tuyên bố chung với ông Store.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin tiếp xúc trực tiếp với các nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu là đồng minh của Kiev, kể từ lần trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 7 năm ngoái.

Tuyên bố của ông Stubb cũng lưu ý cuộc gọi được "thực hiện dựa trên sự tham vấn với Ukraine". Phía Kiev xác nhận ông Zelensky đã liên lạc với ông Stubb và ông Store ngay sau khi hai nhà lãnh đạo này trao đổi với ông Putin.

Cuộc điện đàm giữa ông Putin và hai nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra sau những nỗ lực mới nhằm đưa tiến trình đàm phán hòa bình trở lại quỹ đạo. Tuần trước, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã tới St. Petersburg gặp nhà lãnh đạo Nga.

Trước chuyến đi này, ông Witkoff đã có các cuộc thảo luận tại Oslo (Na Uy) với Tổng thống Ukraine Zelensky cùng lãnh đạo hai quốc gia Bắc Âu.

Theo Hãng tin Bloomberg, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang nỗ lực giành vị trí trên bàn đàm phán về an ninh châu Âu. Cả Thủ tướng Store và Tổng thống Stubb đều viện dẫn việc quốc gia mình có đường biên giới chung với Nga để khẳng định quyền tham gia các cuộc thảo luận.

Sau cuộc gặp tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Nga xem Na Uy và Phần Lan là những bên mới tham gia nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine. Ông nói Matxcơva sẽ xem xét "liệu họ có thể làm được điều đó hay không".

Quan hệ giữa Ukraine và Mỹ đang căng thẳng sau khi Tổng thống Trump đạt thỏa thuận về dầu diesel với ông Putin vào đầu tháng này.

Mâu thuẫn còn gia tăng liên quan đến việc kết nối Internet Starlink bị chậm lại - yếu tố sống còn đối với khả năng phòng thủ của Kiev trước các đợt tập kích tên lửa từ Nga.

Nhu cầu ngân sách của Ukraine đang tăng vọt, trong khi nước này thiếu các hệ thống phòng không cần thiết để đẩy lùi đợt tấn công mùa đông từ Matxcơva.