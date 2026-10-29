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Có 2 lãnh đạo châu Âu khi gọi điện luôn được ông Putin nhấc máy nghe

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BÌNH AN

Hai cái tên được Nga nhắc đến là Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

Có 2 lãnh đạo châu Âu khi gọi điện luôn được ông Putin nhấc máy nghe - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba tại Matxcơva, Nga ngày 29-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 29-10, Hãng thông tấn Tass đưa tin: Ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vừa nói với kênh truyền hình Zvezda rằng ông Putin luôn trả lời lịch sự và đầy đủ các câu hỏi của những người đồng cấp trong các cuộc điện đàm quốc tế.

Ông Ushakov lưu ý Nga không ngờ châu Âu lại phản ứng giận dữ trước cuộc điện đàm hôm 27-10 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

Ông cho rằng không phải ai ở châu Âu cũng hài lòng với cuộc điện đàm này: "Có sự chia rẽ. Ngay cả các nước láng giềng của Phần Lan và Na Uy cũng bày tỏ sự phẫn nộ về việc này".

Trợ lý tổng thống Nga cho biết Matxcơva hiện chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc tiếp xúc mới với các nhà lãnh đạo châu Âu sau cuộc điện đàm trên, nhưng Nga không loại trừ khả năng tiếp tục các cuộc trao đổi như vậy.

Vị quan chức Nga thông tin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, ông Putin đã đồng ý sẽ luôn trả lời các cuộc gọi của hai nhà lãnh đạo châu Âu này trong tương lai.

"Đã nhất trí rằng nếu các nhà lãnh đạo này muốn gọi cho ông Putin, ông ấy sẽ luôn nhấc máy" - ông Ushakov thuật lại.

Ông nói thêm: "Bất cứ khi nào thời gian và cơ hội cho phép, ông Putin luôn nhấc máy để trả lời lịch sự và chi tiết bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra".

Các nhà phân tích chỉ ra cuộc trao đổi hôm 27-10 là cuộc điện đàm hiếm hoi giữa lãnh đạo Na Uy, lãnh đạo Phần Lan với Tổng thống Putin. Động thái này đánh dấu sự phá vỡ chính sách lâu nay của các lãnh đạo khu vực Tây Âu về việc tránh nói chuyện trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga.

Văn phòng tổng thống Phần Lan cho biết hai ông Stubb và Store đã khởi xướng cuộc điện đàm nhằm thảo luận về xung đột Nga - Ukraine, cũng như các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến, thúc đẩy hòa bình và ổn định tại châu Âu.

Phần Lan và Na Uy giáp biên giới với Nga. Đây đều là những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.

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    Chủ đề: Châu Âu điện đàm Tổng thống Putin Phần Lan Na Uy

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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