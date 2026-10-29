Hơn 600 drone Ukraine hướng về Matxcơva giữa hội nghị Nga - châu Phi, Kremlin nói 'rất kỳ lạ'

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Ngày 29-10, Điện Kremlin lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhằm vào Matxcơva, trong bối cảnh thành phố này đang đón 22 nhà lãnh đạo châu Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Theo Hãng thông tấn Tass, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận việc Kiev nhắm mục tiêu vào Matxcơva vào thời điểm như vậy là "rất kỳ lạ".



Thị trưởng Matxcơva, ông Sergei Sobyanin, thông tin 613 drone của Ukraine đã bay về hướng vùng Matxcơva trong đêm, nhưng phần lớn đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn từ xa.

Ông cho biết có 231 chiếc drone trong số đó đã bị phá hủy khi tiếp cận Matxcơva.

Matxcơva đang đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba. Sự kiện kéo dài hai ngày, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Phi và phái đoàn chính phủ từ 48 quốc gia.

Trong những tháng gần đây, cả Matxcơva và Kiev đều gia tăng các cuộc tấn công bằng drone và những loại vũ khí khác.

Theo ông Sobyanin, hồi giữa tháng 9, Ukraine đã phóng khoảng 1.600 drone về hướng vùng Matxcơva. Đó là cuộc tấn công bằng drone lớn nhất trong một ngày nhắm vào đây kể từ đầu xung đột.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục "nóng" bất chấp các nỗ lực của Mỹ nhằm đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Hai nước chuẩn bị nối lại đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Trong ngày 29-10, giới chức Ukraine ghi nhận các cuộc tấn công của Nga trong đêm tại nhiều vùng, trong đó có vụ tấn công ở tỉnh Rivne khiến một người thiệt mạng.

Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 13 người thiệt mạng khi drone Nga lao trúng sân ga tại nhà ga đường sắt Dnipro ở miền trung Ukraine, nơi một đoàn tàu đang đậu.

Ngày 29-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ và châu Âu hành động sau vụ tấn công bằng drone mà phía Ukraine cho là "kinh hoàng" nhằm vào nhà ga Dnipro.