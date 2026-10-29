Tin tức thế giới 29-10: Yêu cầu của Nga về đàm phán ba bên; Nguyên nhân tai nạn thảm khốc ở Tây Ban Nha

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin về chính sách đối ngoại, ông Yuri Ushakov - Ảnh: AFP

Nga thông báo: Đàm phán 3 bên diễn ra sau ngày 4-11, châu Âu không được tham dự

Theo Hãng thông tấn Tass và Đài Russia Today của Nga, Trợ lý Điện Kremlim Yury Ushakov hôm 28-10 khẳng định đàm phán 3 bên Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) sau ngày 4-11. Thời điểm sẽ sớm được xác định.

Ông Ushakov cũng tuyên bố các nước châu Âu sẽ không được mời tham dự vòng đàm phán này.

"Họ có thể đến đó nếu tự mua vé. Nhưng không ai có ý định mời họ ngồi vào bàn đàm phán", ông nói.

Tuyên bố của ông Ushakov được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store điện đàm hơn một giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Động thái này đã khiến các đồng minh châu Âu ủng hộ Kiev mạnh mẽ choáng váng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 27-10 cho biết ông Stubb và ông Store không đưa ra bất kỳ đề xuất mới nào nhằm giải quyết xung đột Ukraine, khi được hỏi về cuộc điện đàm.

Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cấm vận đối với Cuba

Trong hai ngày 27 và 28-10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại hội đồng LHQ khóa 81 đã tiến hành phiên thảo luận thường niên về đề mục “Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba”.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp diễn ra trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt năng lượng, lương thực và thuốc men, trong khi các biện pháp hạn chế kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ tiếp tục được siết chặt.

Tại phiên thảo luận, đại diện nhiều quốc gia và nhóm nước, trong đó có Phong trào Không liên kết, Nhóm G77 và Trung Quốc, ASEAN và Nhóm các nước châu Phi, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những tác động tiêu cực của các biện pháp cấm vận đối với kinh tế và đời sống nhân dân Cuba.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba, bao gồm các biện pháp có tác động ngoài lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam bày tỏ quan ngại trước những khó khăn ngày càng nghiêm trọng mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt, đặc biệt là các biện pháp hạn chế nguồn cung năng lượng, gây gián đoạn hoạt động của bệnh viện, trường học, hệ thống cấp nước, sản xuất lương thực và giao thông vận tải, cũng như cản trở các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Fed giữ nguyên lãi suất

Chủ tịch Fed Kevin Warsh - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 28-10 đã quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,75-4%.

Quyết định giữ nguyên lãi suất phù hợp với các dự báo trước đó. Tuy nhiên 2 trong số 12 thành viên Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) có quyền biểu quyết, bao gồm thành viên Hội đồng thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu phản đối, yêu cầu tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %.

Fed hiện nhận định kinh tế Mỹ đang tăng trưởng với "tốc độ mạnh". Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng bày tỏ tin tưởng lạm phát có thể giảm về mục tiêu 2% mà không cần kìm hãm tăng trưởng hoặc khiến tỉ lệ thất nghiệp gia tăng.

Thay vào đó, ông cho rằng mức lãi suất chính sách cao hơn của Fed đã bắt đầu phát huy tác động, thể hiện qua điều kiện tín dụng thắt chặt hơn đôi chút.

Điều này có thể làm chậm đầu tư của doanh nghiệp và được cho là một trong những nguyên nhân góp phần khiến thị trường chứng khoán gần đây sụt giảm. Nếu diễn biến này khiến các hộ gia đình giàu có giảm chi tiêu, đây cũng có thể trở thành một nguồn giúp giảm lạm phát.

"Những yếu tố khiến Fed duy trì lập trường cứng rắn chưa biến mất. Giá dầu diesel và xăng vẫn ở mức cao, lạm phát do AI thúc đẩy chưa hạ nhiệt, còn thị trường lao động vẫn vững vàng", ông Michael Pearce, chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại Oxford Economics, nhận định.

Iran thảo luận kế hoạch 7 ngày chấm dứt chiến sự với các bên trung gian

Ngoại trưởng Iran Iran Abbas Araghchi phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền tại Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 20-6 - Ảnh: REUTERS

Sau khi các nhà trung gian hòa giải Qatar chuyển cho Iran một dự thảo về chấm dứt xung đột Mỹ - Israel với Iran, một quan chức cấp cao tham gia đàm phán từ phía Tehran tuyên bố Doha chỉ đưa ra những ý tưởng không thể chấp nhận chứ không phải một đề xuất thực sự.

Vị quan chức không nêu tên này đồng thời khẳng định chính sách không nhượng bộ của Iran về vấn đề hạt nhân vẫn không thay đổi.

Đề xuất đã được chuyển đến Iran vào hôm 25-10. Iran đang xem xét và dự kiến đưa ra phản hồi trước cuối tuần này, các quan chức được thông báo về đàm phán tiết lộ với Reuters.

Theo tiết lộ, đề xuất do Qatar đưa ra thiết lập lộ trình bảy ngày nhằm giải quyết những quan ngại của cả Tehran và Washington, trong đó quy định các bước xây dựng lòng tin mà mỗi bên phải thực hiện hằng ngày. Lộ trình có thể bắt đầu vào đầu tuần tới, đồng thời một số quốc gia sẽ đóng vai trò bảo đảm thực thi thỏa thuận.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm 28-10 khẳng định Tehran vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên trung gian để xem xét những ý tưởng có thể bảo đảm việc triển khai đề xuất kéo dài 7 ngày mà Iran đưa ra hồi tháng 9, nhằm chấm dứt chiến sự tại Trung Đông. Iran đã chuyển đề xuất này cho phía Mỹ thông qua Qatar.

Ông Araqchi cho biết Iran tiếp tục dành cơ hội cho ngoại giao thành công, kế hoạch 7 ngày của Tehran có thể được thực hiện trong chưa đầy một tuần.

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha tăng lên 68

Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc khiến 68 người thiệt mạng ở Tây Ban Nha hôm 28-10 - Ảnh: AP

Theo Reuters, ít nhất 68 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc ở phía nam thành phố Madrid, Tây Ban Nha vào hôm 28-10.

Đây là vụ tai nạn đường sắt chết người thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay và là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất châu Âu kể từ năm 2013.

Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente cho biết vụ việc xảy ra sau khi một đoàn tàu của hãng Renfe được phép tiếp tục hành trình, dù tín hiệu đỏ đang bật do phía trước có một đoàn tàu dừng lại.

Tín hiệu đỏ được kích hoạt do sự cố liên lạc máy tính, khiến hoạt động lưu thông tự động dừng lại. Tuy nhiên, sau đó, một quyết định sai lầm đã được đưa ra khi cho phép đoàn tàu Renfe tiếp tục chạy.

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết cả đất nước đang chìm trong đau thương sau vụ việc và cam kết điều tra thảm kịch kinh hoàng này.

Chào con Hải cẩu xám con mới sinh nằm bên mẹ trên bãi biển Horsey - một trong những địa điểm quan trọng nhất tại Anh dành cho loài động vật này. Mùa sinh sản của hải cẩu thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm - Ảnh: JOE GIDDENS/PA