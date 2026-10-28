Mỹ đề xuất khuôn khổ hợp tác quốc phòng đầy tham vọng với ASEAN

Ông Pete Hegseth tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở thành phố Cebu, Philippines ngày 28-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 28-10, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các cuộc họp liên quan ở thành phố Cebu, Philippines, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hợp tác quốc phòng trong những năm tới.

"Khi nhìn về tương lai của khu vực này, tôi mong muốn chúng ta đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi đề xuất cùng nhau xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ - ASEAN", ông Hegseth tuyên bố.

Theo ông, khuôn khổ mới sẽ định hướng hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn "vô cùng quan trọng" sắp tới. Washington sẵn sàng bắt đầu triển khai sáng kiến khi Singapore đảm nhận vai trò chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) vào năm 2027.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ hiện thực hóa cam kết với khu vực thông qua các hoạt động thiết thực, bao gồm tăng cường năng lực giám sát tình hình trên biển, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng hải quân các nước.

"Đây không phải là những hoạt động mang tính biểu tượng, mà là minh chứng cụ thể cho những gì các đối tác nghiêm túc cần làm", ông khẳng định.

Ông Hegseth cũng mô tả cách tiếp cận của Mỹ là "mạnh mẽ, điềm tĩnh và rõ ràng", đủ sức răn đe các hành vi cưỡng ép, gây hấn nhưng vẫn tránh những động thái leo thang không cần thiết.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình cũng như lợi ích của các đồng minh và đối tác. Đó chính là hòa bình thông qua sức mạnh", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hegseth cùng đại diện quốc phòng các nước ASEAN tại hội nghị - Ảnh: REUTERS

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Á đang đánh giá khả năng Washington duy trì sự tập trung vào khu vực, khi cuộc chiến tại Iran gây áp lực lên nguồn lực quân sự Mỹ.

Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông tiếp tục là vấn đề đáng chú ý tại hội nghị.

Ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á - tổ chức chuyên theo dõi các diễn biến tại Biển Đông, nhận định hội nghị là cơ hội để Washington làm rõ các cam kết an ninh đối với đồng minh, đặc biệt liên quan đến Trung Quốc và Biển Đông.

Trong khi đó, chuyên gia Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nhận định tuyên bố của chủ tịch hội nghị, do Philippines đảm nhiệm vai trò chủ trì, nhiều khả năng sẽ có giọng điệu thận trọng hơn so với những nội dung được thảo luận kín.