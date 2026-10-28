Đồng minh của ông Trump trong cuộc bầu cử Brazil xuất hiện tại Mỹ

Ông Flavio Bolsonaro cùng gia đình hạ cánh tại Florida, Mỹ - Ảnh: AFP

Bất chấp lệnh cấm xuất cảnh từ Tòa án Brazil, chiếc máy bay của ông Flavio Bolsonaro đã đáp xuống Sân bay Executive Opa-Locka ở ngoại ô Miami (bang Florida), sau khi bay từ Argentina và quá cảnh tại Ecuador, giữa lúc những đồn đoán về tung tích của ông rộ lên trong mấy ngày qua.

Theo Hãng tin AFP, chuyên cơ còn chở theo vợ và các con gái của ông Bolsonaro. Gia đình này được ghi nhận đã rời sân bay và che ô để giấu mặt.

Một nguồn thạo tin tiết lộ với Đài CNN rằng ông Bolsonaro lo sợ sẽ bị bắt giữ tại quê nhà. Ông hiện đang bị Tòa án tối cao Brazil điều tra vì các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Một cố vấn Mỹ giấu tên cho hay Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận cho phép ông Bolsonaro nhập cảnh vào Mỹ sau thất bại trong cuộc bầu cử.

Đầu tuần này, các quan chức của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhận thông tin rằng ông Bolsonaro có khoảng 24 giờ để nộp lại hộ chiếu.

Theo một nguồn tin cảnh sát của AFP, hộ chiếu phổ thông và hộ chiếu ngoại giao Brazil của ông Bolsonaro đã bị hủy, nhưng vị Thượng nghị sĩ này còn có quốc tịch Ý từ năm 2023.

Trước đó vào ngày 25-10, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã có màn tái xuất ngoạn mục khi giành chiến thắng trước Thượng nghị sĩ Bolsonaro - người từng dẫn trước ông ở vòng bầu cử tổng thống đầu tiên.

Kết quả chính thức cho thấy ông Lula giành được 51,7% số phiếu bầu, so với 48,2% của ông Bolsonaro.

Hồi đầu tháng 10, ông Lula từng thua sát nút ông Bolsonaro trong cuộc bỏ phiếu vòng một. Kể từ năm 1989 ở Brazil chưa từng có ứng cử viên nào về nhì sau vòng một có thể lật ngược thế cờ trong vòng hai. Thế nhưng ông Lula đã làm được đó.

Sau thất bại, ông Bolsonaro tuyên bố sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả bầu cử, với lý do quyết định kéo dài thời gian mở cửa phòng phiếu vì các sự cố giao thông đã khiến một số công dân không thể bỏ phiếu. Do đó, kết quả không được phản ánh đầy đủ.