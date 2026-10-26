Ông Lula lội ngược dòng, đắc cử Tổng thống Brazil lần thứ tư

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 25-10, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã tạo nên một màn tái xuất ngoạn mục khi giành chiến thắng trước Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro - người từng dẫn trước ông ở vòng bầu cử tổng thống đầu tiên.

Kết quả chính thức cho thấy ông Lula giành được 51,7% số phiếu bầu, vượt qua mức 48,2% của ông Flavio Bolsonaro.

Vị thượng nghị sĩ đã từ chối công nhận chiến thắng của Tổng thống Lula, viện dẫn việc gia hạn thời gian bỏ phiếu do các sự cố giao thông công cộng đã làm gián đoạn việc đi bầu của một số cử tri.

“Không thể công nhận kết quả này”, ông phát biểu từ thủ đô Brasília, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi sẽ yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử này”.

Trước đó, vào đầu tháng 10, ông Lula từng thua sát nút ông Bolsonaro trong cuộc bỏ phiếu vòng một. Kể từ năm 1989, chưa từng có ứng cử viên nào về nhì ở vòng một có thể lật ngược thế cờ trong vòng hai. Thế nhưng ông Lula đã làm được đó.

Với chiến thắng này, ông trở thành người đầu tiên bốn lần đắc cử tổng thống tại Brazil. Ông từng đảm nhiệm hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2003 đến 2011.

Trong giai đoạn 2018-2019, nhà lãnh đạo bị giam giữ với các cáo buộc tham nhũng nhưng sau đó đã được hủy án, mở đường cho ông đánh bại ông Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử năm 2022.

Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia phân tích cho rằng tỉ lệ cử tri đi bầu cao hơn dự kiến là động lực chính đưa ông Lula đến chiến thắng lần này.

Ông Leonardo Barreto, đồng sáng lập Công ty tư vấn Think Policy, nhận định cử tri đã lựa chọn sự quen thuộc an toàn từ ông Lula thay vì sự đổi mới từ ông Bolsonaro.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula nhấn mạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ thứ ba, gồm giảm nghèo, thu hẹp bất bình đẳng xã hội, đưa tỉ lệ thất nghiệp và mù chữ xuống mức thấp kỷ lục, đồng thời kiềm chế nạn phá rừng.

Vị tổng thống cũng liên tục thúc đẩy các cải cách nhằm nâng cao đời sống của người lao động và người nghèo Brazil.

Những cam kết này càng có sức nặng vào cuối chiến dịch, từ đề xuất miễn phí giao thông công cộng toàn quốc vào cuối tuần (hiện cần trình Quốc hội thông qua) đến việc tăng 15% ngân sách cho chương trình phúc lợi trọng điểm vốn đang được triển khai.

Là một trong những nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới hiện nay, ông Lula sẽ bước sang tuổi 85 khi kết thúc nhiệm kỳ mới vào năm 2030.

Ông sẽ phải điều hành nền kinh tế mà chính phủ dự báo chỉ tăng trưởng 2,3% trong năm tới. Triển vọng khiêm tốn này càng làm gia tăng lo ngại về tình hình tài khóa trong bối cảnh lãi suất cao và nợ công vượt 82% GDP, mức cao nhất kể từ sau đại dịch.

Tổng thống Brazil cũng đang chịu áp lực gay gắt trong việc giải quyết triệt để bài toán an ninh nhức nhối tại quốc gia đang bị hoành hành bởi các băng nhóm tội phạm - những kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi thường trực tại các khu dân cư lao động.