Cướp điện thoại táo tợn ở Brazil gây xôn xao mạng xã hội

Khoảnh khắc tên cướp táo tợn đập kính ô tô, cướp điện thoại của nhà sáng tạo nội dung Tabata Lenk tại Sao Paulo, Brazil - Ảnh: CHỤP TỪ VIDEO

Video ghi lại một vụ cướp điện thoại táo tợn xảy ra từ tháng 8 tại bang Sao Paulo của Brazil. Trong đoạn phim, hai kẻ đi xe máy đã tiếp cận và đập vỡ kính ô tô của nhà sáng tạo nội dung Tabata Lenk, giật chiếc điện thoại mới tinh đặt trên bảng điều khiển.

Cô Lenk vừa trải qua việc bị sa thải và đã bật khóc nức nở sau khi bị cướp. Vụ việc khiến cô vô cùng bất an, đến mức chỉ dám lái xe trở lại sau khi dán phim tối màu lên cửa kính.

Video 2 người đi xe máy đập vỡ kính ô tô, cướp điện thoại gây xôn xao mạng xã hội ở Brazil

Theo Hãng tin Reuters, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của người dân tại Brazil - nơi có mức độ sử dụng Internet cao nhất thế giới. Người dân sử dụng điện thoại để lướt mạng và thanh toán điện tử.

Điện thoại tại Brazil cũng rất đắt đỏ. Để so sánh, một chiếc iPhone 17 Pro ở đây có giá khoảng 2.260 USD, gần gấp đôi mức 1.181 USD tại Mỹ.

Một khảo sát hồi tháng 3 cho thấy trộm cướp điện thoại đứng thứ tư trong danh sách những mối lo ngại về an toàn của người Brazil, cao hơn cả đạn lạc và trộm đột nhập nhà.

Theo nhà nghiên cứu Natasha Bachini Pereira thuộc Đại học Sao Paulo, trộm cướp điện thoại có sức ảnh hưởng chính trị lớn, bởi nhiều người Brazil từng trực tiếp là nạn nhân hoặc biết người đã trải qua tình cảnh này.

Số liệu từ Diễn đàn An ninh công cộng Brazil cho biết gần 1/3 trong tổng số 830.000 vụ trộm cướp điện thoại ở nước này vào năm 2025 diễn ra tại Sao Paulo - bang đông dân nhất đất nước.

Cảnh sát địa phương đang nỗ lực nhằm tìm lại điện thoại cho khổ chủ và ngăn chặn bằng các biện pháp mạnh mẽ nhất có thể.

Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ số điện thoại bị trộm cướp được trả lại cho chủ sở hữu.

Từ tháng 6-2025 đến ngày 23-9-2026, lực lượng chức năng đã thu hồi được 38.028 điện thoại và trả lại 11.445 chiếc cho các nạn nhân.

Đáng lo ngại hơn là những kẻ trộm cướp không chỉ nhắm vào thiết bị mà còn tìm cách truy cập tài khoản ngân hàng.

Số vụ lừa đảo liên quan đến điện thoại bị đánh cắp trong năm 2025 đã tăng hơn 4 lần so với năm trước, trong bối cảnh thanh toán số qua hệ thống Pix của ngân hàng trung ương Brazil phát triển mạnh.

Trong vụ việc của cô Lenk, những kẻ cướp điện thoại đã dùng Pix để lấy 2.000 real (hơn 10 triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng của cô.

Nạn trộm cướp điện thoại cũng là chủ đề nóng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Brazil. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và đối thủ cánh hữu Flavio Bolsonaro đều đang tìm cách chứng minh lập trường cứng rắn với vấn nạn này.

Đầu năm nay, ông Lula ký ban hành luật tăng mức án đối với tội phạm liên quan đến thiết bị điện tử bị đánh cắp lên tối đa 10 năm tù, đồng thời ra mắt nền tảng cho phép đăng ký thiết bị và trình báo mất trộm. Trong khi đó, ông Bolsonaro đề xuất mức án tối thiểu 8 năm tù.