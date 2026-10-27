Đồng minh thất cử, bị thu hộ chiếu, ông Trump tố bầu cử Brazil gian lận

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 26-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích cuộc bầu cử tổng thống Brazil, cho rằng cuộc bỏ phiếu có dấu hiệu gian lận.

"Tôi thấy cuộc bầu cử đó thật tồi tệ. Tôi không đứng về phe nào, nhưng nói thật, cuộc bầu cử đó trông giống như một cuộc bầu cử gian lận. Đó là một hình ảnh rất tệ đối với thế giới", ông Trump nói với các phóng viên.

Trước đó, trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Brazil ngày 25-10, ông Lula da Silva đã tái đắc cử với 51,8% số phiếu, đánh bại đối thủ Flavio Bolsonaro, người giành được 48,2%.

Ông Flavio Bolsonaro (45 tuổi) là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro và có quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump. Trước cuộc bầu cử, ông Flavio từng cam kết sẽ gia nhập làn sóng các nhà lãnh đạo bảo thủ tại Mỹ Latin đang xích lại gần Washington.

Ông Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - Ảnh: AP



"Các cuộc bầu cử phải có kết quả không thể tranh cãi, nhưng cuộc bầu cử này khiến tôi có ấn tượng rất xấu. Tôi không tuyên bố ủng hộ bất kỳ ứng viên nào, nhưng tôi đã theo dõi cuộc bầu cử và thấy nó có quá nhiều dấu hiệu tham nhũng, quá tồi tệ", ông Trump nói thêm.

Tuy nhiên khi được hỏi liệu Washington có dự định hành động trước kết quả bầu cử hay không, ông Trump trả lời: "Tôi không tranh cử ở Brazil, tôi chỉ tranh cử ở Mỹ".

Theo AFP, dù có quan hệ thân thiết với gia đình ông Bolsonaro, ông Trump cũng nhiều lần bày tỏ thiện cảm với Tổng thống Lula. Ông từng nhận xét rằng bất chấp những căng thẳng thương mại giữa hai nước, ông và nhà lãnh đạo Brazil có "sự ăn ý tuyệt vời".

Cũng trong ngày 26-10, ông Flavio Bolsonaro cho biết một thẩm phán Tòa án tối cao Brazil đã ra lệnh cấm ông xuất cảnh và yêu cầu giao nộp hộ chiếu.

"Tôi đã nhận lệnh phải giao nộp hộ chiếu và bị cấm rời khỏi đất nước", ông Flavio nói trong một video trên Instagram, đồng thời lên án quyết định trên là nỗ lực nhằm đe dọa ông.

Ông Flavio hiện đang bị điều tra về các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền liên quan đến việc huy động kinh phí sản xuất một bộ phim tiểu sử về cha mình, cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.