Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng chúc mừng ông Lula da Silva tái đắc cử Tổng thống Brazil

Tổng thống Brazil Lula da Silva (giữa) ăn mừng chiến thắng ngày 25-10 (giờ địa phương) - Ảnh: AFP

Trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai ngày 25-10 (giờ địa phương), đương kim Tổng thống Brazil Lula da Silva giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Flávio Bolsonaro, qua đó bước vào nhiệm kỳ thứ tư.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 26-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Lula da Silva nhân dịp ông tái đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ 2027 - 2031.



Vị Tổng thống Brazil có cảm tình sâu sắc với Việt Nam

Tổng thống Lula da Silva là người ngưỡng mộ và có tình cảm sâu sắc với Việt Nam. Ông tự nhận mình thuộc "Thế hệ Việt Nam", từng xuống đường ủng hộ Nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Brazil thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989.

17 năm sau đó, Tổng thống Lula da Silva thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27 đến 29-3-2025.

Gặp Tổng thống Lula da Silva khi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (trên cương vị Tổng Bí thư - PV) đã bày tỏ vui mừng được đón người bạn lớn lâu năm trở lại thăm Việt Nam đúng dịp đất nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2025 - 2030 cùng nhiều văn kiện hợp tác về ngoại giao, an ninh, thương mại - công nghiệp và bóng đá. Tổng thống Lula da Silva cũng thông báo Brazil quyết định công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Trên cương vị Tổng thống qua các nhiệm kỳ, ông Lula da Silva luôn quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, năng lượng tái tạo, giáo dục và đào tạo.

Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2007. Tổng thống Lula da Silva đã đón các chuyến thăm chính thức Brazil của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (5-2007), Chủ tịch nước Trần Đức Lương (11-2004) và Thủ tướng Phạm Minh Chính (9-2023).

Tháng 11-2024, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil, Tổng thống Lula da Silva đã gặp song phương Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai nước sau đó ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Kỳ vọng thúc đẩy quan hệ song phương

Sau hơn ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng của Brazil tại Đông Nam Á, trong khi Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin.



Chiến thắng của Tổng thống Lula da Silva được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Brazil, đưa hợp tác trong các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Trong đó đặc biệt là việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), mà Brazil là nền kinh tế thành viên lớn nhất.

Được biết phiên đàm phán lần thứ nhất PTA Việt Nam - MERCOSUR đã diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28-8 tại Buenos Aires, Argentina, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước Nam Mỹ.



Theo Tòa án Bầu cử tối cao Brazil (TSE), khi 99,82% số phiếu đã được kiểm, ông Lula da Silva đạt 51,75% phiếu ủng hộ so với 48,25% của đối thủ. Đây được xem là sự "lội ngược dòng" bởi ở vòng một ngày 4-10, ông Flávio Bolsonaro dẫn trước với 47,03% số phiếu, còn ông Lula da Silva đạt 45,16%. Chiến thắng thể hiện sức bền chính trị đáng chú ý của ông Lula da Silva - người sẽ đón sinh nhật lần thứ 81 vào ngày 27-10 tới đây. Đi lên từ tầng lớp lao động nghèo, trải qua đấu tranh công đoàn và nhiều lần thất bại trong bầu cử, song người con áp út trong gia đình 8 anh chị em đến từ Pernambuco vẫn kiên trì ý chí đấu tranh cho công nhân; trở thành một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất Mỹ Latin hiện nay.