Ông Trump ủng hộ đồng minh Brazil đến Mỹ sau thất bại bầu cử

Ông Flavio Bolsonaro phát biểu sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil ngày 25-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 28-10, phát biểu với các phóng viên tại căn cứ quân sự Andrews sau chuyến vận động tranh cử ở bang Texas, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chấp thuận việc Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro - con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - nhập cảnh vào Mỹ.

Trước đó, Reuters đưa tin ông Bolsonaro đã rời Brazil sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25-10. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho ông Bolsonaro và gia đình.

Theo Cơ quan Di trú Argentina, ông Bolsonaro cùng vợ và hai con gái đã nhập cảnh vào tỉnh Misiones của nước này tối 27-10 (giờ địa phương), trước khi lên máy bay tư nhân đến thành phố Guayaquil của Ecuador. Hiện chưa rõ vị trí của gia đình ông.

Đáng chú ý, ông Bolsonaro rời Brazil sau khi từ chối tuân thủ lệnh của Tòa án Tối cao yêu cầu giao nộp hộ chiếu trong vòng 24 giờ, liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền mà ông phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Tòa án viện dẫn nguy cơ ông Bolsonaro bỏ trốn cùng nguồn lực tài chính đáng kể để ra lệnh thu giữ hộ chiếu. Các hộ chiếu sau đó đã bị hủy hiệu lực khi thời hạn giao nộp kết thúc.

Trước đó vị Thượng nghị sĩ từng khẳng định không có ý định rời Brazil, và sẽ tự bảo vệ mình trước những cáo buộc mà ông cho là có mục đích đe dọa ông.

Ông Bolsonaro đến nay vẫn chưa thừa nhận thất bại, đồng thời tuyên bố sẽ tìm cách yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử vì cáo buộc có bất thường trong quá trình bỏ phiếu. Tuy nhiên Đảng Tự do của ông đã công nhận chiến thắng của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Đề cập đến cuộc bầu cử Brazil, ông Trump tiếp tục bày tỏ hoài nghi về kết quả, cho rằng cuộc bỏ phiếu "rất kỳ lạ" và đã vấp phải nhiều đánh giá tiêu cực.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không đứng về bên nào, đồng thời cho biết ông quen biết cả Tổng thống Lula lẫn ông Flavio Bolsonaro.

Ông Trump cũng nhắc lại quan điểm của ông rằng cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, cha của ông Flavio, đã bị đối xử bất công. Trước đây, ông từng cáo buộc ông Jair Bolsonaro là nạn nhân của đàn áp thông qua hệ thống tư pháp Brazil.

Đáng chú ý, ông Jair Bolsonaro cũng từng đến Mỹ sau khi không thừa nhận thất bại trước ông Lula trong cuộc bầu cử năm 2022. Sau khi trở về Brazil, ông bị tuyên án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính.

Trong khi đó Tổng thống Lula chỉ trích việc ông Flavio Bolsonaro rời đất nước là đáng xấu hổ, cho rằng ông nên ở lại Brazil để chứng minh mình vô tội.

Trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25-10, ông Flavio Bolsonaro được đánh giá là ứng viên có nhiều khả năng giành chiến thắng, nhưng cuối cùng lại bất ngờ thất bại.