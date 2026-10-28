Tổng thống Brazil đón sinh nhật tuổi 81, cam kết làm việc 24 giờ mỗi ngày

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva thổi nến mừng sinh nhật lần thứ 81 bên ngoài dinh tổng thống Alvorada ở thủ đô Brasilia ngày 27-10 - Ảnh: AP

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã bước sang tuổi 81 vào ngày 27-10, chỉ hai ngày sau khi giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, qua đó tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ thứ tư.

Ông Lula giành được 51,8% số phiếu bầu, vượt qua đối thủ Flavio Bolsonaro - thượng nghị sĩ cánh hữu và là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - với 48,2% số phiếu.

"Tôi sẽ mang đến nhiệm kỳ tốt đẹp nhất mà bất kỳ tổng thống nào từng thực hiện trong lịch sử đất nước này", ông Lula tuyên bố trong một video đăng trên Instagram.

Nhà lãnh đạo cánh tả cũng cam kết sẽ dành "24 giờ mỗi ngày" để biến Brazil thành đất nước mà mọi người dân đều mơ ước.

Theo Hãng tin AFP, ở tuổi 81, ông Lula hiện là một trong những nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất thế giới.

Trước những lo ngại về tuổi tác, ông Lula nhiều lần khẳng định bản thân "khỏe mạnh hơn bao giờ hết". Trong chiến dịch tranh cử, ông thường xuyên chạy bộ tại các sự kiện và đăng video tập luyện trong phòng gym lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, sau thất bại bất ngờ trước ông Flavio Bolsonaro ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, chiến dịch tranh cử của ông Lula đã thay đổi mạnh mẽ chiến lược truyền thông.

Ông thậm chí mua chiếc điện thoại di động đầu tiên trong đời và tự nhận mình là "vua selfie" nhằm tăng cường tiếp cận cử tri qua mạng xã hội.

Trong bài phát biểu sau chiến thắng hôm 25-10, ông Lula đặc biệt cảm ơn "thế hệ trẻ nổi loạn" của Brazil vì đã tích cực vận động tranh cử cho ông.

Đảng Lao động (PT) của ông Lula cũng kêu gọi người ủng hộ tập trung bên ngoài dinh tổng thống ở thủ đô Brasilia ngày 27-10 để chúc mừng sinh nhật nhà lãnh đạo.

Chiến thắng của ông Lula diễn ra trong bối cảnh quan hệ Brazil - Mỹ vốn đã căng thẳng và có nguy cơ tiếp tục xấu đi.

Ngày 26-10, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc bầu cử tại Brazil "trông giống như một cuộc bầu cử gian lận", dù khẳng định không đứng về phía ứng cử viên nào.

Chuyên gia Evan Ellis thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) nhận định nếu Washington tiếp tục phủ nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử, căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo có thể gia tăng.

Tuy nhiên, ông Trump cũng khẳng định có quan hệ tốt và thích ông Lula. Bất chấp những bất đồng, hai nước vẫn có lợi ích chung về thương mại, nguồn cung nguyên liệu và hợp tác chống tội phạm có tổ chức.

Giới phân tích dự báo Brazil sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, đồng thời duy trì hợp tác với Mỹ trong những lĩnh vực có lợi ích tương đồng.